鍾麗緹21歲混血女兒「神遺傳爆乳基因」！　大開東西半球比媽媽還辣

記者田暐瑋／綜合報導

香港女星鍾麗緹出道20多年，雖然已經47歲，又是三個小孩的媽媽，但保養得宜的她，不僅保有緊緻肌膚，身材也依舊凹凸有致，讓人稱羨。她和第一任老外老公生的混血女兒Yasmine已經21歲，遺傳到媽媽的美人基因，近日上傳一張胸前開洞露出雄偉半球的辣照，美艷程度不輸媽媽當年年輕時的模樣。

鍾麗緹大女兒Yasmine是中英混血兒，現在已21歲，深邃五官和火辣身材相當超齡，近日她在社群網站上PO出穿著連身禮服的美照，胸口大開橢圓形的洞，露出豐滿的東西半球，對著鏡頭露出俏皮甜笑，整個人散發性感女人味，絲毫不輸媽媽。

▲鍾麗緹和女兒長超像。（圖／翻攝自微博）



鍾麗緹育有3個女兒，但都是與前夫所生，但結婚至今近2年，與現任丈夫張倫碩都未有愛情結晶，因此這也成為了她目前最大的期待，也不只一次表示自己非常喜歡小孩，十分渴望再追生一兒半女。

事實上，鍾麗緹曾在微博上曝心聲，稱自己與老公真的很想要一個屬於2人的小孩，她也一直在逐步調理身體中，甚至已經開始嘗試做試管嬰兒，備孕至今也已經超過7個月了。當時她在文中也強調，身材的確在備孕的過程中會走樣，但這並非她放棄管理所致，而是藥物及試管療程的影響，因此希望大家可以多給她鼓勵與支持。

▲鍾麗緹女兒。（圖／翻攝自微博）

▲鍾麗緹女兒。（圖／翻攝自微博）