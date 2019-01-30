21歲D奶星二代爆「一頓早餐花46萬」！　開上億跑車「超狂豪華生活起底」

記者田暐瑋／綜合報導

大陸61歲藝人趙本山的愛女「球球」趙一涵外型亮眼，是某直播平台網紅主播，還曾接拍過古裝戲，近日她開直播炫富，吃了一頓要價10萬人民幣（約46萬台幣）的早餐，桌上擺滿豐富菜色，甚至還被起底擁有全球只有10輛的上億元勞斯萊斯，奢華程度令人吃驚。

趙一涵改名趙珈萱，現在活躍於直播平台，日前她開直播吃早餐，號稱擺了滿滿一桌至少超過12道的菜色要價46萬元台幣，包括麻婆豆腐、竹筍、青菜等等，看起來像一般合菜，但她強調這些菜全都是進口食品，才會這麼貴，讓網友嘖嘖稱奇：「貧窮真的限制了人的想像力！」

▲趙本山女兒。（圖／翻攝自微博）



事實上，21歲的趙一涵奢侈程度不只如此，她還擁有一部限量版的勞斯萊斯敞篷車，全球也只有10台，要價上億元，平常則都是搭乘爸爸趙本山的私人飛機通勤，在三亞還有一座宮廷般的別墅，年輕輕輕就有一堆名錶，貴族般的生活不輸杜拜皇室。

▲趙本山女兒吃46萬的早餐。（圖／翻攝自微博）

消息傳出後，趙一涵本人也在微博澄清：「是哪家外賣？麻婆豆腐、西蘭花（綠色花椰菜）、黃燜雞、烤冷麵、麻辣燙竟然要10萬塊？哎，我承認我吃的是有點多。這到底是哪家『小可愛』媒體，不核實一下就發布嘛……請接下我的否認三連：不是我說的，我沒說過，假新聞（PS：沒車，也不會開車）」