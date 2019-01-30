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昆凌「凸肚照曝光」爆懷了第3胎！　網眼尖一看嗨喊：恭喜當媽

記者田暐瑋／綜合報導

昆凌和周杰倫17日才迎來結婚4週年紀念日，夫妻倆飛往義大利佛羅倫斯度假，結婚多年依舊甜蜜蜜，近日有網友巧遇兩人到咖啡廳巡店，夫妻倆也大方答應合照，不過照片曝光後，驚見她的肚子微微隆起，讓不少人猜測她是不是懷了第3胎，引起熱烈討論。

有網友日前到昆凌開的咖啡廳，意外巧遇昆凌和周杰倫夫妻巡店，也成功要到合照，只見昆凌穿著寬鬆黑色針織外套，戴著帽子和墨鏡，打扮頗為低調，和一身白的周杰倫剛好變成「黑白配」，而最引人注意的是昆凌肚子明顯隆起，且身形有些浮腫，被外界揣測她可能又有喜。

▲昆凌（圖／翻攝自微博）

▲網友偶遇昆凌夫妻（圖／翻攝自微博）

小倆口日前慶祝結婚紀念日時，重回5年前的同一地點約會，昆凌和周杰倫有志一同戴上墨鏡、一身黑牽手漫步佛羅倫斯，一路走到繪有愛心的指示牌，同框比愛心呼應5年前的舊照，少了羞澀，卻逐年堆疊起越來越深厚的感情，慶祝周年紀念日的方式多了幾分浪漫。

▲昆凌（圖／翻攝自微博）

▲昆凌肚子隆起（圖／翻攝自微博）

點開隔壁棚周杰倫的Instagram，他曬出昆凌未公開的私照放閃，「We gonna start this romantic adventure “Back to Back “ 結婚周年快樂 。」可以看到小倆口以一條溪流、兩排古建築為背景，背對背坐在橋上，宛如置身童話世界，也讓粉絲見證這段如童話般的愛情故事。

▲昆凌（圖／翻攝自微博）

▲昆凌（圖／翻攝自昆凌IG）

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