Selina「約會照流出」爆新戀情！　神秘男緊靠身邊「冒貼心舉動」甜炸

記者田暐瑋／綜合報導

Selina於2016年宣布結束和張承中（阿中）的5年婚姻，談到現在面對愛情的態度。在聽到問題後她頓了幾秒，斬釘截鐵地說：「相信（愛情）！因為在看到你和媽媽之後，我其實還是相信。」近日她在大陸被拍到和一名男子出遊的畫面，男方還貼心替她背包包，引起網友揣測她是不是有了新的戀情。

Selina近日被大陸網友拍到穿著白色連身裙，和一名高挑男子出遊的照片，上樓梯時男方還替她背包包，貼心舉動看似對她相當呵護，她站在一旁則是顯得非常小鳥依人，讓外界不禁好奇她可能有了新戀情。

▲Selina約會照。（圖／翻攝自微博）



不過另外也有網友猜測，Selina最近在拍攝《女兒們的戀愛》，極有可能是節目安排的內容，但也有人表示很希望看到她找到對的人，紛紛送上祝福，「如果是真的，祝福！真希望她快點找到幸福」、「真戀愛就好了」、「希望她擁有更好的」、「不管是誰，對她好就好了」。

Selina和前夫阿中的故事人盡皆知，不管是婚前還是到離婚後，雙方即使沒有圓滿結局，卻也不願撕破臉，這次她罕見公開談論心理感受，以及現在面對愛情的態度。在聽到問題後她頓了幾秒，斬釘截鐵地說：「相信（愛情）！因為在看到你和媽媽之後，我其實還是相信。」

▲Selina約會照。（圖／翻攝自微博）



任爸和任媽的感情很好，女兒們從小到大看在眼裡，難免會覺得愛情肯定是很美好的，因為這個緣故，任爸一度覺得夫妻倆害了兩個女兒，任爸說：「讓妳們看到的都是正面的形象，妳們也習慣性不會拒絕，所以在妳們的成長中，受到許多的傷害，這是爸爸最大的遺憾。」在他心裡，女兒們在感情受到的傷害，或多或少和自己脫離不了關係。Selina緊接著補充一句：「我都有勇氣離婚了，我為什麼沒有勇氣接受愛情。」罕見在鏡頭前剖析內心，也鬆口談離婚後的心理狀態，和過去和解了也就更有能量往前邁進。

