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Bo妞這張照「100％撞臉蕭敬騰」！　網傻眼：完全就是親生的

記者田暐瑋／綜合報導

藝人賈靜雯和修杰楷的小女兒Bo妞今年1歲，因為總是一臉淡定呆萌，可愛模樣讓不少粉絲喜歡。近日夫妻倆帶著女兒們出國滑雪，咘咘和Bo妞對雪相當好奇，興奮狂問賈靜雯「Elsa在哪裡？」其中一張咘咘和Bo妞一起泡澡的照片，被發現Bo妞五官竟然越來越像蕭敬騰，引來網友笑虧：「確定不是老蕭的女兒嗎！」

賈靜雯30日在IG分享一家大小出國旅遊的照片，透露咘咘和Bo妞一看到雪就超級開心，連滾帶滑的完成了滑雪初體驗，Bo妞更是興奮，第一次踏上雪地就深深愛上，還抓起雪來猛吃，兩個寶貝還狂問：「雪寶Elsa&Anna在哪？」滿腦子都是冰雪奇緣。

▲賈靜雯一家。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯一家。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

白天玩完了滑雪，傍晚就回到飯店泡湯，賈靜雯還拍下咘咘和Bo妞一起泡湯的模樣，Bo妞頭戴著小臉盆，露出古靈精怪的表情，濃密眉毛和眼睛惹來網友驚呼「波妞怎麼一臉蕭敬騰啦」、「波妞其實才是蕭敬騰的小孩吧」、「越長大越像老蕭」。

▲賈靜雯一家。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲Bo妞（右圖左）撞臉蕭敬騰。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

而咘咘則是女大18變，出落得亭亭玉立，隨便一張NG瞇眼照都還是掩蓋不了美麗五官，讓不少網友大讚「女神咘咘」、「長大後真的不得了」，而照片中可看到她都陪在妹妹Bo妞身邊，展現十足好姊姊風範。

▲賈靜雯一家。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲網友反應。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

賈靜雯曾一連分享6張照片，只見Bo妞一邊大口吃著餅乾，一邊用大眼睛呆看鏡頭；一旁的蕭敬騰則模仿她的動作，又是捂臉又是張開O型嘴，同步率超高。賈靜雯PO照的同時，也笑說：「波妞跟老蕭怎麼那麼像呢？」作為親生媽媽，連她都認證女兒跟蕭敬騰長得超神似！

▲賈靜雯一家。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

▲賈靜雯也認證Bo妞和老蕭超像。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

搞笑的是，蕭敬騰也在Instagram上傳照片，還附上一張跟修杰楷的合照，自己頭頂綁著一撮沖天炮，模仿波妞皺眉吃餅乾的模樣，附註：「修、波、騰。」讓許多粉絲笑到崩潰，大呼「老蕭太可愛了」、「人家波妞你是騰妞」、「眉毛好有戲」、「好傳神啊」，獲得超熱烈迴響。
 

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賈靜雯, 修杰楷, 咘咘, Bo妞, 梧桐妹, 蕭敬騰

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