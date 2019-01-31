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吳宗憲「五星級超狂尾牙」55萬鈔票拿到飽！　加碼20萬…「人人有獎」

記者田暐瑋／綜合報導

吳宗憲除了是主持界大哥大，還創立了經紀公司簽下一票藝人，30日公司舉辦尾牙，小優、丫頭、斯亞等人都到場，Sandy更是被抽上台「限時抓鈔票」，玩得不亦樂乎。聽到台下員工群起狂喊加碼，吳宗憲也大方再掏20萬供抽獎，透露Sandy的咖啡店業績超好，不到10個月就讓投資的500萬回本。

吳宗憲30日在五星級酒店舉辦尾牙，場面相當盛大，主持人由丫頭、綠茶擔任，卡古、山豬、無尊、斯亞等人則是表演嘉賓，同樣身為咖啡廳老闆的Sandy也感性向員工們道謝，直言整間店從一間廢墟到現在的模樣，加上自己又要求東西都要親手做，全都是員工們的功勞。

▲吳宗憲。（圖／翻攝自IG）

▲吳宗憲尾牙。（圖／翻攝自IG）

▲吳宗憲。（圖／翻攝自IG）

▲受邀參加吳宗憲尾牙藝人。（圖／翻攝自IG）

不只如此，吳宗憲更透露Sandy的咖啡店相當賺錢，當初資本額粗估約500萬元，才10個月就把他投資的這些本錢賺回來。尾牙上除了準備一個裝滿55萬鈔票的箱子讓員工限時拿到飽之外，最後被拱加碼時，他也大方再捐出20萬元抽獎，結束後還人人都有紅包拿，讓全場嗨到最高點。

▲吳宗憲。（圖／翻攝自IG）

▲吳宗憲尾牙抽獎，箱子裡有55萬現金。（圖／翻攝自IG）

▲吳宗憲。（圖／翻攝自IG）

▲Sandy被抽上台。（圖／翻攝自IG）

憲哥近日在台北面試5、600位員工，也在高雄開出500個職缺，全台約有1500人投履歷，他行程滿檔，馬不停蹄趕到各地面試。憲哥說公司開出2萬8000元底薪，但其實每位員工薪資都超過，「有個員工才21歲，上個月薪水領30萬元。」憲哥透露面試時會考量品格，「善良」是錄取的必要條件。

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