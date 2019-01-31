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她買「4個不祥數字」全中獎！　破解刮刮樂迷思：吉利號碼是騙人的

記者田暐瑋／綜合報導

每逢農曆年節，許多民眾都會買張刮刮樂試試手氣，甚至深信「6」、「8」這種吉利數字才容易中獎，YouTuber「可可酒精」就和實況主「咪妃」合作實測到底要挑哪些數字中獎機率才高，兩人各花了3000多塊買回有2、4、6、7、8數字的刮刮樂，意外破解吉祥數字的迷思。

咪妃負責實測吉祥數字刮刮樂，專門挑了尾數有6、8等等的號碼，另外也買了比較冷門的號碼7，結果一連實測多張66、88號的幾百塊刮刮樂都槓龜，之後換刮1000元的6、7、8號，6號還是槓龜，8號刮中1000元剛好回本，不過一般比較少人買的7號竟然中了5000元，當場倒賺2200元，「吉祥數字是騙人的啦。」

▲網紅實測刮刮樂。（圖／翻攝自YouTube／可可酒精、咪妃）

▲網紅實測刮刮樂。（圖／翻攝自YouTube／可可酒精、咪妃）

可可酒精則是深信不吉祥的數字反而中獎率高，專門挑了4、13、44號，都是超冷門數字，第一張100元的44號中了100元回本，第二張200元的4號中了200元也是剛好回本，第三張1000元的14號也是中了1000元，第四張1000元的4號中了500元。

▲網紅實測刮刮樂。（圖／翻攝自YouTube／可可酒精、咪妃）

▲網紅實測刮刮樂。（圖／翻攝自YouTube／可可酒精、咪妃）

雖然花了3900元只刮中1800元，但可可酒精以此推測大家認為最不吉祥的號碼4其實中獎率頗高，且4、14、44這3個尾數有4的刮刮樂竟然連續中獎，加上咪妃買的冷門7也中了5000元，破解「4、7、14、44」4個不祥數字的迷思，不少網友也分享自身經歷表示，一般的吉祥數字其實中獎率反而不高，不要迷信某些特別數字可能還會有意外之財，「個人經驗是買被剩下或是老闆挑的比較容易中」、「最多花100，中2000，45號」、「5269必選」、「要選369號」、「買17中過10萬」。

▲網紅實測刮刮樂。（圖／翻攝自YouTube／可可酒精、咪妃）

▲網紅實測刮刮樂，7號中了5000。（圖／翻攝自YouTube／可可酒精、咪妃）

▲網紅實測刮刮樂。（圖／翻攝自YouTube／可可酒精、咪妃）

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／可可酒精、咪妃）

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