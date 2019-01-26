黑人PO「肉色棒狀物」謎照！　老司機秒懂邪笑：這尺寸不得了

記者田暐瑋／綜合報導

陳建州（黑人）跟范瑋琪（范范）育有雙胞胎飛飛翔翔，夫妻倆經常透過社群網站，分享育兒、生活點滴。日前他出國看見一種「長條狀食物」，外型又粗又長，興奮地拍下來PO上網，意外釣出一票老司機笑虧：「這真是極品！」

黑人日前到澳門，看見一個櫃子裡裝滿兩層肉色長條狀食物，外型激似又粗又長的象鼻，上面還有一條條皺摺，他拍下後上傳笑問：「雖然長得很特別，但是口感脆滑很驚人！知道是什麼嗎！！？？」原來這是海鮮中的極品「象拔蚌」，真實樣貌讓人驚訝不已。

▲黑人。（圖／翻攝自黑人IG）



留言區也釣出一票老司機，笑說「太重口味了」、「覺得這個視角很恐怖」、「我還以為是象鼻」、「長的很像那個那個」。事實上，近日網路上瘋傳一段大陸網紅吃「象拔蚌」的影片，她正準備大快朵頤時，想不到一澆下熱水就慘遭逆襲，被象拔蚌的汁液噴得滿臉都是，手足無措模樣讓網友全笑翻。

從影片中可見，女網紅拿著一隻近30公分的巨大象拔蚌，一邊興奮的說「這是我第一次吃，不知道味道怎麼樣」，隨後就拿起熱水淋下去，象拔蚌被「冰火九重天」後，結果原先垂頭喪氣的象拔蚌竟然緩緩「起立」，整支虹管部分直挺挺的對著她臉部，還不斷噴出汁液。許多網友看到後，紛紛留言表示「哈哈！太強了」、「這我也受不了」、「筆記了！下次吃這玩意兒要戴面具」、「這女的好像很享受」、「我到底看了什麼…」、「這一看就是老司機」。

▲黑人。（圖／翻攝自黑人IG）