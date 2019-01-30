孫安佐狂接4業配「不到1週賺40萬」！　業界人士曝內幕：真的罕見

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐從美返台後，開始經營YouTube頻道，藉著健身、動漫等題材下手，瞬間成為網路紅人。不只影片點閱短短幾天就破百萬，最近還接到健身相關的飲品業配，連潮牌都找上門，外傳他一支業配開出20萬價碼，等於一個禮拜就有40萬入帳，但他不願透露，引起業界人士關注。

孫安佐短短1個禮拜就在IG上PO出4則業配，商品從吃的喝的到用的都有，據悉，廠商看中他的粉絲號召力，即使一開始是因為負面消息打開知名度，但當起YouTuber後讓粉絲更能直接感受到他的直率個性，不少人由黑轉粉，關注度在業界實屬罕見。

▲孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐IG）



頻道短短不到幾個月就破10萬人追蹤，據傳孫安佐一篇業配文價碼要價20萬元，打趴一票資深網紅，據《聯合報》報導，有業界人士卻不以為然，認為這個價碼太過誇張，但也有人認為現在業配沒有一定的公定價碼，網紅本身的粉絲數和影響力都是廠商開價關鍵，只要廠商願意付，什麼價格都有可能。

孫安佐近期除了拍片，陸續接到活動邀約，以及業配廣告，他忙到時間不夠用，幾天前曾哀怨在Instagram寫下：「忙到連電玩展都不了......。」有圈內人士透露，依照孫安佐現在的人氣，1篇業配文至少20萬起跳，對比孫鵬1集3到5萬元的主持酬勞，他似乎賺得更多，脫離了靠爸星二代的行列。

▲孫安佐一周就接到4業配。（圖／翻攝自孫安佐IG）

