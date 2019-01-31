馬國畢負債5000萬翻身！　「1年連開4家店」變餐飲大亨…7個月狂賺300萬

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馬國畢2013年欠下5000萬鉅額賭債，5年裡靠著演藝工作、當司機、直播拍賣和印刷廠仲介，償還了大部分的債務，更積極開設早餐、飲料店，最近又集資200萬開設雞排店，光是早餐店在短短7個月就賺入了300多萬，餐飲觸角繼續擴張，儼然是個餐飲大亨。

據《中國時報》報導，馬國畢2018年開設第一家早餐店，店內器材全選用二手，降低成本支出，當時還有800多萬負債，沒想到7個月內就賺進了300多萬，早餐店平均一個月就能收入40萬，獲利相當不錯，因此繼續開了第二家分店，另外還加開飲料店和雞排店，事業版圖繼續擴展，目前已有4家店。

▲馬國畢。（圖／翻攝自馬國畢臉書）



雖然儼然成了餐飲大亨，但馬國畢直言投資都有風險，原本預計2至3年內能把800多萬還完，也因為錢都拿去開新店了，計畫只能繼續延期，只慶幸債主都是朋友，讓他不至於被催債，最近和3個好朋友集資200萬開設雞排店，店租10幾坪租金只要3.5萬，1月中已經開始營運。

馬國畢還債期間，不放棄任何賺錢機會，嘗試各式各樣的工作，5年時間就將5000萬的債務縮短剩8、900萬，一度被網友懷疑有逃漏稅之嫌、喊話要國稅局查稅，意外掀起爭議聲浪。針對此事，馬國畢正面作出回應，強調自己問心無愧、努力賺錢，「這些沒必要的攻擊，我就當笑話看，也當作自己的助益。」至於為何能夠將債務還得如此迅速？他坦言，主要還是靠爸爸、媽媽賣房幫忙還錢，然而雖有父母親支持，他仍不感鬆懈，從2018年4月直播拍賣起，就沒有休息過，甚至讓家人擔心身體負荷不了。

▲馬國畢賣早餐升格當老闆。（圖／翻攝自馬國畢臉書）

