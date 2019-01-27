「KPOP男神」現身後輩演唱會搖滾區　狂喊安可「快出來！」粉笑翻

記者蕭采薇／綜合報導

南韓SM娛樂男團NCT127於1月26、27日在首爾奧林匹克公園的體操競技館舉辦演唱會《NCT 127 1st Tour ‘NEO CITY : SEOUL – The Origin’》，也是他們出道以來首次的大型演唱會。東方神起允浩也跟著EXO成員XIUMIN到場力挺師弟，大聲喊應援的模樣被笑稱：「是應援團團長等級！」

▲東方神起允浩（前排右二）去看NCT演唱會。（圖／翻攝自推特）

允浩剛剛結束度假，就到演唱會現場力挺NCT，還和歌迷一起坐在搖滾區。允浩全程熱情的搖著NCT專屬手燈喊應援，粉絲更表示：「因為允浩喊得太大聲，反而產生的競爭心理，那一區喊得特別大聲！」

▲EXO XIUMIN（左）和東方神起允浩（右）去看NCT演唱會。（圖／翻攝自推特）

東方神起出道15年，隊長允浩卻始終對各種事情都保持熱情，因而有了「熱情富翁」的稱號。這樣的熱情也延續到後輩的演唱會，安可時允浩不斷大聲呼喊：「NCT！NCT！NCT！」而似乎是喊得太久了，還加了句：「快點出來！」笑翻附近觀眾，也有粉絲笑說：「現在知道我們喊安可的心情了嗎？」

▲東方神起允浩去看NCT演唱會，大聲跟著應援。（圖／翻攝自推特）

不過「理事」BoA笑說，公司的後輩們最害怕的就是「允浩時間」，意思就是「和允浩在一起的時間」。不管是在公司、演出後台甚至是待機室，允浩總是會熱情的與認識的後輩們聊天，指點一番。NCT成員在玹就說：「一大早彩排時儘管身體還沒完全展開，但只要想到允浩哥看著，大家就會非常努力。」