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直擊／蒂芬妮「講到少女時代」差點淚崩　吐心聲：她們是我的家人

記者蕭采薇／台北報導

少女時代成員蒂芬妮（Tiffany）在前公司SM娛樂結束合約後，回到故鄉洛杉磯並以本名「TIFFANY YOUNG」正式在美國出道，近來發表最新單曲《Born Again》。蒂芬妮29日來台出席活動，提到少女時代的成員們也為了自己的新作品應援，說著說著忍不住喊：「想到都會想哭。」透露出暖暖的姐妹情。

▲▼ 「少女時代」Tiffany Young 蒂芬妮 擔任超完美底妝大使 。（圖／記者湯興漢攝）

▲蒂芬妮來台出席活動 。（圖／記者湯興漢攝）

蒂芬妮去年十月來台舉辦粉絲見面會，相隔三個月再次來台，她穿了一襲浪漫系的白色蕾絲洋裝，搭配白金精靈髮色，一現身就狂殺現場媒體底片。蒂芬妮現場公開了自己的化妝包，有點害羞的說：「我是粉底控、口紅控和耳環控。」更透露，小時候就在媽媽的化妝台旁邊看著她化妝，「已經忘記自己第一次化妝是什麼時候。」

▲▼ 「少女時代」Tiffany Young 蒂芬妮 擔任超完美底妝大使 。（圖／記者湯興漢攝）

▲蒂芬妮來台出席活動 。（圖／記者湯興漢攝）

蒂芬妮此次匆匆來台兩天，她說：。「在旅館或是出入的各個地方都看到很多粉絲，雖然我有點暈車，沒辦法好好看看粉絲在哪裡，但希望透過音樂回饋給他們。」她前一天接受多家雜誌封面拍攝和專訪，29日活動結束後就返回洛杉磯。

▲▼ 「少女時代」Tiffany Young 蒂芬妮 擔任超完美底妝大使 。（圖／記者湯興漢攝）

▲蒂芬妮現場分享自己的化妝包。（圖／記者湯興漢攝）

她近來發表最新單曲《Born Again》，透露自己從傷心的黑暗過去中活下來，因而變得更堅強。蒂芬妮沒有正面解釋是什麼經驗，僅輕描淡寫的說：「你們知道的，很多事發生和改變了。」她完成新歌後分享秀英，卻讓她一下就聽哭了。蒂芬妮說：「團員們是我的家人，我們分享一切，永遠都在一起。」說到此忍不住感性的掩著臉喊說：「天阿，我要哭了！」

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少女時代, 蒂芬妮, Tiffany, TIFFANY YOUNG

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