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Wanna One第一人！　朴志訓3月來台「個人FM」票價最高5400

記者蕭采薇／綜合報導

南韓限定男團Wanna One在27日最終演唱會後解散，11名男孩各奔東西。團員之一的朴志訓29日宣布將在3月2日來台舉辦粉絲見面會，也是隊中第一位SOLO來台的成員。

▲▼Wanna One朴志訓個人官咖開通。（圖／翻攝自推特）

▲朴志訓將在3月來台舉辦個人粉絲見面會，是Wanna One第一人。（圖／翻攝自推特）

朴志訓從《Produce 101》第二季未開播時就以「Wink」成名，曾獲得連續三次排名式冠軍，更發明了「在我心中收藏」等流行語。人氣和討論度超高的他，最終以第二名成績出道。在Wanna One於上月31日合約結束的第一天，朴志訓所屬的經紀公司「Maroo企劃」便開通了他的個人官咖，等同預告他接下來的SOLO活動。

▲▼Wanna One朴志訓個人官咖開通。（圖／翻攝自推特）

▲Wanna One在27日最終演唱會後正式解散。（圖／翻攝自推特）

朴志訓不只是Wanna One之中首位開通官咖的成員，他也將在3月2日首次以「個人粉絲見面會」形式來與台灣粉絲見面，也是隊中第一人。這回《2019 PARK JIHOON ASIA FAN MEETING IN TAIPEI “FIRST EDITION”》將在國立臺大綜合體育館三樓，票價分為NT$5400、NT$4600、NT$3600、NT$3200、NT$2800，更多詳細售票及福利相關資訊，請密切關注「JUSTLIVE 就是現場」及「168production」粉絲團。

▲▼Wanna One朴志訓和裴珍映將舉辦個人活動。（圖／翻攝自VAPP、官網）

▲朴志訓將在3月來台舉辦個人粉絲見面會，是Wanna One第一人。（圖／翻攝自官方推特）

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