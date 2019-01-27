5-1=0！停止活動「原因不怪大野智」　嵐記者會笑著⋯粉絲看哭了

記者蕭采薇／綜合報導

日本國民天團「ARASHI（嵐）」震撼宣布停止活動，團體活動將到2020年為止。隊長大野智第在個人聲明中表明：「2017年6月中旬，我邀請四名成員，說了我的想法和心情，那就是我想在2020年，結束作為嵐的一分子的活動。」記者會上，另外四名成員強調是團體共同決定，「不是五個人的話，就不是嵐了」。

▲嵐說明「活動休止」，（左起）相葉雅紀、松本潤、大野智、櫻井翔、二宮和也。（圖／翻攝自富士電視台）

大野智在2017年6月對成員們說：「2019嵐就20年了，不如我們在2020年這個分界點，收起嵐這個組合，五個人各自踏上自己的征途如何？」大野智強調，這是一個非常任性的決定，「但我也想試試不被束縛、自由自在生活的感覺。」五人經過一年無數次討論，達成在2020年終止團體活動的共識。

嵐在發表聲明後，穿著同一套衣服展開了記者會。大野智坦言，「最初我提出要結束（演藝）活動，想說要提出離開（傑尼斯）事務所作個了斷，但是在討論的過程中，改成暫時休息一下，我還是隸屬（傑尼斯），自己想做的事情也沒有找到，想要休息後好好思考。」

▲櫻井翔在記者會上紅了眼框。（圖／翻攝自富士電視台）

他的說法也被日媒解讀有意引退演藝圈，不過對於外界將苗頭指向大野智是嵐將終止團體活動的主因，四名成員都跳出來表示，這個決定是五人討論出來的共識。因為若是大野智一人暫停演藝事業，其他人繼續團體活動的話，櫻井翔說：「不是五個人的話，就不是嵐了，也沒辦法繼續下去。」

過去曾說過，嵐是民主制的團體，一般是少數服從多數，但「只要有一個人不願意，大家就會決定不做」的二宮和也，在記者會上也表示：「這件事情是全員一起決定的，如果有粉絲因此責怪大野，那是嵐的能力不足。」松本潤也強調：「不是解散！」

▲櫻井翔強調是五人共同的決定，並非大野智一人的責任。（圖／翻攝自富士電視台）

嵐在日本有國民天團的地位，宣布活動將在2020年終止讓全國有如國殤，大野智也遭到媒體尖銳提問：「嵐對你來說是什麼？」大野智想了想後回答：「我人生的一半都是嵐，對我來說像寶石一樣，今後也會一直發光。」話說到此已是眼框含淚。

不過看來他們已經做足準備，對於所有提問都相當從容地回答，僅有在被問道：「這個時候想到了自己的哪一首歌曲？」五人都愣住，還忍不住笑了出來，讓看直播的粉絲一陣悲傷：「看了他們像以前那樣笑，感覺更難過。」

▲嵐記者會上笑了。（圖／翻攝自富士電視台）

至於團體活動結束後的計劃，松本潤表示希望以此為契機挑戰新事物。嵐的手上還擁有包括《VS嵐》、《嵐的大挑戰》等高收視綜藝節目，松本潤表示：「還沒有和節目工作人員討論，之後會一一相談再決定。」

▲嵐記者會上笑了。（圖／翻攝自富士電視台）

嵐出道20年，但五名成員都是從小傑尼斯起開始活動，1999年才正式組團出道，透過綜藝節目、電視劇、電影，逐年累積超高人氣，光是官方粉絲俱樂部人數就高達230萬人。日前宣布展開成軍20周年5大巨蛋巡迴演唱會，直到2019年12月底將舉行50場公演，共計動員237.5萬人，將是日本史上最大規模的巡迴演唱活動，沒想到卻可能將成了告別演出。