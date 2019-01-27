ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

5-1=0！停止活動「原因不怪大野智」　嵐記者會笑著⋯粉絲看哭了

記者蕭采薇／綜合報導

日本國民天團「ARASHI（嵐）」震撼宣布停止活動，團體活動將到2020年為止。隊長大野智第在個人聲明中表明：「2017年6月中旬，我邀請四名成員，說了我的想法和心情，那就是我想在2020年，結束作為嵐的一分子的活動。」記者會上，另外四名成員強調是團體共同決定，「不是五個人的話，就不是嵐了」。

▲▼嵐記者會，（左起）相葉雅紀、松本潤、大野智、櫻井翔、二宮和也。（圖／翻攝自富士電視台）

▲嵐說明「活動休止」，（左起）相葉雅紀、松本潤、大野智、櫻井翔、二宮和也。（圖／翻攝自富士電視台）

大野智在2017年6月對成員們說：「2019嵐就20年了，不如我們在2020年這個分界點，收起嵐這個組合，五個人各自踏上自己的征途如何？」大野智強調，這是一個非常任性的決定，「但我也想試試不被束縛、自由自在生活的感覺。」五人經過一年無數次討論，達成在2020年終止團體活動的共識。

嵐在發表聲明後，穿著同一套衣服展開了記者會。大野智坦言，「最初我提出要結束（演藝）活動，想說要提出離開（傑尼斯）事務所作個了斷，但是在討論的過程中，改成暫時休息一下，我還是隸屬（傑尼斯），自己想做的事情也沒有找到，想要休息後好好思考。」

▲▼嵐記者會，（左起）相葉雅紀、松本潤、大野智、櫻井翔、二宮和也。（圖／翻攝自富士電視台）

▲櫻井翔在記者會上紅了眼框。（圖／翻攝自富士電視台）

他的說法也被日媒解讀有意引退演藝圈，不過對於外界將苗頭指向大野智是嵐將終止團體活動的主因，四名成員都跳出來表示，這個決定是五人討論出來的共識。因為若是大野智一人暫停演藝事業，其他人繼續團體活動的話，櫻井翔說：「不是五個人的話，就不是嵐了，也沒辦法繼續下去。」

過去曾說過，嵐是民主制的團體，一般是少數服從多數，但「只要有一個人不願意，大家就會決定不做」的二宮和也，在記者會上也表示：「這件事情是全員一起決定的，如果有粉絲因此責怪大野，那是嵐的能力不足。」松本潤也強調：「不是解散！」

▲▼嵐記者會，（左起）相葉雅紀、松本潤、大野智、櫻井翔、二宮和也。（圖／翻攝自富士電視台）

▲櫻井翔強調是五人共同的決定，並非大野智一人的責任。（圖／翻攝自富士電視台）

嵐在日本有國民天團的地位，宣布活動將在2020年終止讓全國有如國殤，大野智也遭到媒體尖銳提問：「嵐對你來說是什麼？」大野智想了想後回答：「我人生的一半都是嵐，對我來說像寶石一樣，今後也會一直發光。」話說到此已是眼框含淚。

不過看來他們已經做足準備，對於所有提問都相當從容地回答，僅有在被問道：「這個時候想到了自己的哪一首歌曲？」五人都愣住，還忍不住笑了出來，讓看直播的粉絲一陣悲傷：「看了他們像以前那樣笑，感覺更難過。」

▲▼嵐記者會，（左起）相葉雅紀、松本潤、大野智、櫻井翔、二宮和也。（圖／翻攝自富士電視台）

▲嵐記者會上笑了。（圖／翻攝自富士電視台）

至於團體活動結束後的計劃，松本潤表示希望以此為契機挑戰新事物。嵐的手上還擁有包括《VS嵐》、《嵐的大挑戰》等高收視綜藝節目，松本潤表示：「還沒有和節目工作人員討論，之後會一一相談再決定。」

▲▼嵐記者會，（左起）相葉雅紀、松本潤、大野智、櫻井翔、二宮和也。（圖／翻攝自富士電視台）

▲嵐記者會上笑了。（圖／翻攝自富士電視台）

嵐出道20年，但五名成員都是從小傑尼斯起開始活動，1999年才正式組團出道，透過綜藝節目、電視劇、電影，逐年累積超高人氣，光是官方粉絲俱樂部人數就高達230萬人。日前宣布展開成軍20周年5大巨蛋巡迴演唱會，直到2019年12月底將舉行50場公演，共計動員237.5萬人，將是日本史上最大規模的巡迴演唱活動，沒想到卻可能將成了告別演出。

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

雷／《天空之城》姜藝瑞決定OO留最後訊息　催淚逼出史上最高收視

EXO是永遠的家！　D.O.義氣告白催淚：成員對我來說是一生的朋友

「KPOP男神」現身後輩演唱會搖滾區　狂喊安可「快出來！」粉笑翻

嵐「2017年6月」就開始討論解散　隊長大野智：這是我任性的決定

蒂芬妮自揭：有段黑暗過去　「心碎的你能活下來、悲傷還讓你長大」

送周董「千萬休旅」生日禮被酸花老公錢　昆凌霸氣：是我付錢！

天天打卡：金鐘仁今天分手了嗎？　鐵粉這回「25天就下崗」也傻眼

孝淵臉上「這裡」不一樣了　韓網見升級美貌驚：神來之筆！

直擊／徐康俊2度來台吸300粉到場　衰躺槍「站台上被罵」氣氛超尷尬

男子20年沒喝水暴肥30KG　腹肌鮮肉→爛臉大叔！醫生搖頭：很快會死

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女神下班「坐對面吃麵」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

馮偉衷女友靈堂痛哭…IG宣布「叫我馮太」　新加坡軍禮出殯千人送別

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩糾葛後續

SJ來台見這點變了：有點失望！　一講完主持人解釋原因

頑童瘦子：我們要單飛了！　高雄開唱突「宣布新消息」全嚇翻

體操女神「伸舌挑逗閨蜜丈夫」　囂張嗆正宮：有本事繼續抓我證據

離婚4個月…鄭人碩認追小薰！　女方鬆口「感受到他的溫暖」

白紀亞親弟「正臉照」曝光！　五官神複製…網看傻：信了妳沒整型

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

, ARASHI, 大野智, 櫻井翔, 二宮和也, 松本潤, 相葉雅紀

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 野生鄧超逛故宮！　見遊客狂擠「手緊牽媽媽」網讚：孩子沒白生
  2. 曹雅雯高雄當海選評審　粉絲南下報名「為見她一面」
  3. Wanna One退場「一個個下台離開」太虐　獨留姜丹尼爾跪在台上哭翻
  4. 阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次…醫生：女友換4個了
  5. Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！
  6. 《古惑仔》吹水基患肝癌！　暴瘦慘況曝光…古天樂私下暖舉超貼心
  7. 《聲林》許莉潔戒澱粉「餓到瘦一圈」：每天叫醒我的是早餐
  8. 5-1=0！停止活動「原因不怪大野智」　嵐記者會笑著⋯粉絲看哭了
  9. 「嵐」休團全日本陷國喪級崩潰！　小女孩爆哭「不要啊」OL震驚請假
  10. 影／世界DJ冠軍J. Espinosa「反手刷碟」嗨炸中正紀念堂：我也會怕DJ Afro

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366