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Wanna One退場「一個個下台離開」太虐　獨留姜丹尼爾跪在台上哭翻

記者蕭采薇／綜合報導

1年半前，11名男孩穿著《Produce 101》第二季的制服，從主持人BoA口中聽到自己的名字後，或如釋重負或感動萬千的走上台，有了共同的名字「Wanna One」。27日限定男團Wanna One舉辦最後的解散演唱會，退場的方式卻讓粉絲哭到激動大喊：「是誰想出來的！」

▲Wanna One最終演唱會。（圖／翻攝自推特、아이돌 이슈粉絲團）

▲Wanna One在27日最終演唱會後解散。（圖／翻攝自推特）

Wanna One從24日起一連四天在首爾高尺天空巨蛋開唱，27日最後一場結束後正式解散。前幾天就哭到泣不成聲的成員們，退場時都是11人一字排開，一起從升降台退場。27日最終場卻改變了退場的方式，成員們一個個告別說出最後感言，然後獨自走到升降台，一個個退場。

▲Wanna One最終演唱會。（圖／翻攝自推特、아이돌 이슈粉絲團）

▲Wanna One在27日最終演唱會後解散。（圖／翻攝自推特）

從成員賴冠霖開始，他說：「因為我是最先退場，看不到Wanna One了，所以想要一個一個擁抱哥哥們。」之後一人走到升降台離開舞台。接著黃旼炫落淚表示：「是以WannaOne 的名義，叫Wannable的最後一天了。」同樣也一個人離開了舞台。

▲▼Wanna One最終演唱會。（圖／翻攝自olleh TV）

▲Wanna One最終演唱會讓成員一個個退場，最後獨留姜丹尼爾一人跪在舞台上。（圖／翻攝自Olleh TV）

朴佑鎮聲嘶力竭喊著：「真的不想分開，真的 不想分開。」邕聖祐則說：「不想下去，不想一個人回家，真的好討厭一個人回到家。」成員們陸續一個個退場下台後，最後獨留姜丹尼爾一人在台上，他看了成員們一個個離開身邊後，先是跪在台上，最後哭喊：「這樣美好地創造了我的青春，絕對不會忘記，謝謝。」

▲Wanna One最終演唱會。（圖／翻攝自推特、아이돌 이슈粉絲團）

▲Wanna One最終演唱會，姜丹尼爾最後淚崩離開舞台。（圖／翻攝自아이돌 이슈粉絲團）

一年半前一個個走上台的男孩們，一年半後也是一個個離開舞台，如此安排令粉絲哭到崩潰，直喊：「太虐了！是誰想出來的！」

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