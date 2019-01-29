蒂芬妮：30歲也還是少女時代　在台最難忘回憶「是和成員們一起」

記者蕭采薇／台北報導

少女時代成員蒂芬妮（Tiffany）在前公司SM娛樂結束合約後，回到故鄉洛杉磯並以本名「TIFFANY YOUNG」正式在美國出道。蒂芬妮29日來台出席活動，今年邁入30歲的她，強調即使團名少女時代與年齡無關，「少女時代是一個品牌、訊息，代表的是閨蜜之間扶持的力量。」

▲蒂芬妮來台出席活動 。（圖／記者湯興漢攝）

出道12年，儘管依舊美麗，但當年的少女如今已陸續進入30代是事實。蒂芬妮先是開玩笑說：「我的名字是TIFFANY YOUNG，當然是Forever Young！」但接著也強調：「少女時代的意義已經不只是『少女』，是一個是家族、一個品牌和一個訊息。我們都要大家都要30歲，但重點不是年齡，而是女孩和她們的女朋友之間，閨蜜互相扶持的力量 。」

▲蒂芬妮來台出席活動，身穿一襲浪漫白色蕾絲洋裝。（圖／記者湯興漢攝）

離開SM娛樂的蒂芬妮，回答問題也開放了許多，她提到自己每晚必做的夜間保養時，笑說：「不管多累、多醉、多想睡覺，都一定要卸妝！」自爆私下有小酌的習慣，她竊笑補充說：「我是說真的啊！」變得更成熟的蒂芬妮也強調：「成長很多人給你意見、批評和指教，但希望大家把自己的聲音放大。」

▲蒂芬妮來台出席活動，身穿一襲浪漫白色蕾絲洋裝。（圖／記者湯興漢攝）

她近來發表最新單曲《Born Again》，透露自己從傷心的黑暗過去中活下來，因而變得更堅強。被問及出道12年有沒有想刪除的回憶？蒂芬妮說：「沒有，因為那些過去才創造現在的我。這首歌是告訴大家開放、擁抱、接納完整的自己，才能找到內心的安寧，我是在疲弱的時候找到自己的力量。」

▲蒂芬妮聊起少女時代露出燦笑。（圖／記者湯興漢攝）

已經來台多次，蒂芬妮被問到在台灣最難忘的回憶，她不假思索的說：「跟少女時代一起來的演唱會，是最完美的回憶，因為有粉絲充滿熱情的互動，還有我們熱情的演出。」她去年十月來來舉辦見面會，抽空到也是買了食物回飯店吃到兩點，讓蒂芬妮意猶未盡地說：「吃不夠！希望下次能以旅客身份來盡情的吃美食。」

▲蒂芬妮來台出席活動 。（圖／記者湯興漢攝）