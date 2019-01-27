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嵐「2017年6月」就開始討論解散　隊長大野智：這是我任性的決定

記者蕭采薇／綜合報導

日本傑尼斯天團「ARASHI（嵐）」震撼宣布停止活動！團體活動將到2020年為止。該團是自SMAP之後的超人氣男團，且剛宣布展開出道20周年巡迴演唱會，不過27日眾成員宣布將在2020年停止團體活動，形同解散，震驚大批粉絲。隨後五位成員也各自發表聲明，隊長大野智第一句話就表示，他們在2017年就開始討論這件事。

▲▼嵐停止活動。（圖／翻攝自秒拍）

▲「日本國民天團」嵐宣布在2020年停止團體活動，形同解散。（圖／翻攝自秒拍）

「嵐」5位成員包括大野智、松本潤、二宮和也、相葉雅紀、櫻井翔錄製影片，宣布團體停止活動，有關休團後的個人動向則未有提及，會不會留在傑尼斯也是未知數。隊長大野智在個人聲明中第一句就寫道：「2017年6月中旬，我邀請四名成員，說了我的想法和心情，那就是我想在2020年，結束作為嵐的一分子的活動。」

大野智當時對成員們說：「2019嵐就20年了，不如我們在2020年這個分界點，收起嵐這個組合，五個人各自踏上自己的征途如何？」大野智強調，這是一個非常任性的決定，「但我也想試試不被束縛、自由自在生活的感覺。」五人幾經討論後，達成在2020年終止團體活動的共識。

▲天團「嵐」閃電宣布休團，隊長大野智說出真實心聲。（圖／翻攝自日網）

▲天團「嵐」閃電宣布休團，隊長大野智（左下）說出真實心聲。（圖／翻攝自日網）

大野智也承諾，在到2020年的最後這段時間，會帶著感謝的心情全力以赴。櫻井翔也在聲明中表示，他們在2017年6月開始，五人經歷過多次重大討論和談話，在2018年6月有了結論。二宮和也則寫道：「聽到消息時我非常震驚，從來沒想到有這一天的到來。但我們經過無數次商討，互相尊重對方的想法，做出在2020年活動休止的決定。」

相葉雅紀也說：「雖然我收拾心情花了很長的時間，但已經能接受這樣的結果了。這絕對不是嵐的感情出了問題，20年來，我們的關係和羈絆只有更牢固。」松本潤也承諾：「我們五個人會一起團結走到最後，若您願意相伴，是我們最大的幸福。」

影片率先在傑尼斯粉絲官網公開。該團眾成員從小傑尼斯起開始活動，1999年組團出道，合體主持綜藝節目，或各自演出電視劇、電影，逐年累積超高人氣。嵐光是官方粉絲俱樂部人數就高達230萬人，日前宣布展開成軍20周年5大巨蛋巡迴演唱會，直到2019年12月底將舉行50場公演，共計動員237.5萬人，將是日本史上最大規模的巡迴演唱活動，沒想到卻可能將成了告別演出。

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