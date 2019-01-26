蒂芬妮自揭：有段黑暗過去　「心碎的你能活下來、悲傷還讓你長大」

記者蕭采薇／綜合報導

少女時代成員蒂芬妮（Tiffany）去年十月與前公司SM娛樂結束合約後，回到故鄉洛杉磯並以本名「TIFFANY YOUNG」正式在美國出道。她近來發表最新單曲《Born Again》，是根據自己的真實經歷而譜寫，「從某意義上來說，我曾有段黑暗和掙扎的過往，直至今日我才能夠公開地談論此事。」

▲蒂芬妮發表最新單曲《Born Again》。（圖／環球唱片提供）

蒂芬妮說：「這張EP對我的心靈、身體和靈魂，都是全然的重生，它是關於我的黑暗與光亮，並且將我的熱情、喜悅和痛苦全部融為一曲。」《Born Again》是一首關於接納「自己」和「過去所有發生在你身上好的或壞的事情」，並且重生的故事。

身為一名勇敢且有力量的年輕女子，蒂芬妮決定敞開她的心靈 「重生」，選擇呈現她過往生命的心碎時刻當作全新的鼓舞。蒂芬妮說：「這些歌詞出自我內心深處，希望藉此鼓舞其它人和我自己，能夠真實無偽，並且在脆弱無助時找到力量。我希望這首歌能傳達自己渴望成長的意念，同時也想告訴其他人，即便在悲傷或心碎的時刻，你不僅能存活下來，而且還可以茁壯長大。」

▲蒂芬妮發表最新單曲《Born Again》。（圖／環球唱片提供）

蒂芬妮成長於美國加州，母親在她年幼時過世，她從音樂中找到真實的慰藉和熱情。「我從事音樂工作是因為它拯救了我，而我希望過去所做的東西以及我這樣一個人，能夠連結和療癒其他人，幫助他們找到微笑之道。」 而因為對音樂的熱愛，這條道路為她開啟，並在她15歲時將她導引向韓國，之後加入了「少女時代」，它至今仍是韓國有史以來最偉大和最重要的KPOP女子團體之一。

經歷10年的巡迴演出、歌曲創作、演唱和表演，蒂芬妮回到美國展開單飛生涯，憑藉《Over my Skin》和《Teach You》等英文單曲獲得了巨大迴響，蒂芬妮正在流行音樂界引領風騷。不僅登上「滾石」、「PAPER」和「柯夢波丹」等知名雜誌和其它媒體刊物，還與全球流行服飾品牌H&M跨界合作，蒂芬妮在2018年繳出令人眼睛為之一亮的成績單，蒂芬妮《Born Again》在1月25日全球同步發行。