雷／《天空之城》姜藝瑞決定OO留最後訊息　催淚逼出史上最高收視

記者蕭采薇／綜合報導

南韓本季最夯戲劇《SKY Castle》（天空之城）以上流社會包裝以批判升學主義至上的南韓社會價值觀，創下的有線台最高收視紀綠。因受轉播球賽影響，《SKY Castle》本週僅播出一集，原本一心考上首爾醫大的姜藝瑞決定離開學校，也讓「我們藝瑞」衝上韓網關鍵字第一名。

▲《SKY Castle》（天空之城）姜藝瑞決定離開學校。（圖／翻攝自JTBC）

姜藝瑞是原本一心想考上首爾醫大。心中強烈的勝負欲養成孤傲個性的少女，雖然拼出了學業成績第一，但跟母親相似的上流勢利思維及口舌之快而不被人歡迎。不過姜藝瑞也藏著少女心，她暗戀黃宇宙的心思，也是劇情的重要轉折之一。

▲姜藝瑞親手撕下曾經和最信任的金珠英老師的合照。（圖／翻攝自JTBC）



在最新播出的16集中，姜藝瑞終於決定自己的人生不要再被「升學」牽制，也帶著對黃宇宙的愧疚，決定離開學校。姜藝瑞在校園收拾置物櫃，親手撕下曾與金珠英老師一起拍的的大頭貼，並在學校留言板留下給最後的訊息：「對不起，宇宙，對不起對不起對不起，希望你幸福。」整場戲幾乎沒有台詞，但光是痛悟表情和眼淚，就讓大批觀眾心疼。

▲姜藝瑞留下最後訊息對黃宇宙道歉。（圖／翻攝自JTBC）

姜藝瑞的轉變也引起劇迷熱烈討論，有人不屑的說：「這麼容易就讓她洗白了嗎？」但也有人反駁：「藝瑞只是個性不好，但從頭到尾都沒有做過壞事，每次發生衝突，難道不是慧娜主動去挑釁她的嗎？」、「可憐的藝瑞，這孩子只是太相信大人了。」播出後讓「我們藝瑞」衝上韓網關鍵字第一名。

▲姜藝瑞令人心疼的轉變成為19集亮點，攻佔上韓網關鍵字第一名。（圖／翻攝自JTBC）

《SKY Castle》（天空之城）以上流社會包裝批判崇尚升學主義的劇情，反轉、懸疑又高潮迭起的劇情，讓收視率開播以來翻漲10倍。不過就在全韓國都在期待下週的最終回播出，卻因球賽停播一集，26日播出的第19集平均收視率高達23.216%，不但之前就突破《鬼怪》所創下的有線台最高收視紀綠，如今也再次刷新自身記錄，完結篇將在2月1日播出。