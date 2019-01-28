13歲梧桐妹哭臉：好想你們　大頭照「換這張」網讚：賈靜雯很會教！

記者潘慧中／綜合報導

13歲的梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，隨著2個妹妹咘咘、Bo妞的誕生，不時會在Instagram分享生活點滴。隨著農曆年逼近，她27日在社群網站曬出一系列和家人的合照，「我好想你們喔～嗚嗚～想死你們啦。」附上一個哭哭臉的表情符號，讓不少網友都心疼她太懂事了。

▲梧桐妹從小個性獨立懂事。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



梧桐妹在Instagram透露這次過年不能回家，獨自在上海求學的她只能翻看家人照片，一解相思之情，可以看到由她掌鏡自拍的畫面中，她身穿紅色毛衣，和保養得宜的賈靜雯合照宛如姊妹，修杰楷則是搞怪吐舌翻白眼，互動相當逗趣。

▲▼梧桐妹想念家人的心情讓不少網友心疼。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



另外三張照片中，只見梧桐妹換穿深藍色毛衣，賈靜雯同時把咘咘、Bo妞攬在懷裡，二女兒笑得好開心，小女兒似乎想好好吃東西，不自覺露出眉頭深鎖的表情，最後是梧桐妹和媽媽、妹妹們的各種失控合照，Bo妞不是專心在玩水瓶、就是突然走到鏡頭前，逗樂了不少網友。

▲梧桐妹和媽媽、妹妹們私底下的各種合照。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



值得一提的是，梧桐妹最近似乎悄悄換了大頭照，從之前和賈靜雯的母女合照、和小妹Bo妞的合照，到現在換成牽著2個妹妹的背影照，畫面上方還附上許多愛心，可想而知即使人在異地讀書，家人在她心中仍是最重要的存在，也讓人知道賈靜雯真的教得很好。

▲梧桐妹悄悄換了大頭貼。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



梧桐妹IG全文：

我好想你們喔～

過年不能回去

嗚嗚

想死你們啦