《黑澀會》6閨蜜合體慶生！　對比她13年前嫩顏…網看傻眼：長大了

記者潘慧中／綜合報導

黃鈺文曾是《我愛黑澀會》的固定班底「米奇」，2014年閃辭氣象主播，前往澳洲打工生活4年多，2018年底返台重回新聞工作，目前擔任民視VR小組主播，25日為了即將迎來的31歲生日，和5位昔日戰友齊聚一堂，瞬間勾起不少網友的青春回憶。

▲《黑澀會》6閨蜜合體幫米奇慶生。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



照片中，可以看到黃鈺文放下及胸長髮，經過幾年的歲月淬煉，對比2006年在《黑澀會》的青澀模樣，多了一股沉穩成熟的韻味，身穿黑白條紋上衣，胸前開V剪裁露出美肩，搭配黑褲黑靴，造型簡約大方。

▲▼一行人聊天聊得很開心。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



值得一提的是，黃鈺文當年與洪詩、玉兔被稱為「洪玉米」，3人昨天終於合體，洪詩開心地說：「洪玉米久違的合照！跟大家見面聊天好開心，可以聊一整天，笑到嘴都酸了。」席間，薔薔（林嘉凌）、汪汪（汪逸甯）和祐祐等人都有現身，顯見她們的姊妹情誼。

▲▼米奇和薔薔玩嗨了。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



閨蜜為了幫黃鈺文慶生，一行人到夜店隨著音樂搖擺、熱舞，她還被薔薔笑說是「劉姥姥逛大觀園」，可能是氣氛太嗨的關係，她一度脫掉上衣，只剩下內搭的黑色半截內衣，把條紋上衣隨興綁在腰際，若隱若現出好身材。

▲米奇目前回台當主播。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）