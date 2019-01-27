《玩很大》尾牙遊戲超嗨！　面對面抓腳「畫面曝光」網看傻：私下玩更大

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》開播已滿4週年，無論是來賓或遊戲關卡都再再引起話題，適逢尾牙季，製作單位私底下也舉辦了小型尾牙，近日在社群網站曬出現場側拍照，讓不少網友驚呼：「也太嗨了吧！真的玩很大！」

▲▼《玩很大》主持群早已建立起革命情感。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



畫面中，可以看到紅隊玩超開，兩個男性工作人員面對面坐著，抓起彼此的腳、湊近腳趾頭狂聞甚至碰到嘴巴，一人表情猙獰、另一人的神情好像快升仙了，完全體現節目「玩很大」的精神，隔空向粉絲們保證：「2019繼續玩！」

▲《玩很大》紅隊小尾牙。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



直到25日，《玩很大》小隊長KID（林柏昇）、小鬼（黃鴻升）都參加了三立尾牙，曾擔任關主的Sandy（吳姍儒）也有到場，她一身紅洋裝站在兩人中間，紅隊在社群網站逗趣寫下：「憲哥的寶貝我們帶走囉！拿錢來贖！」看得出來一群人的好感情。

▲KID、小鬼和Sandy都參加了三立尾牙。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



Sandy 26日在Instagram透露，一連參加了4天尾牙，內心十分亢奮，骨子裡愛熱鬧的她，由於現場有太多長官和前輩，不自覺地戰戰兢兢，「只是默默為各種橋段拍手，心裡竊喜主持人也有看節目的時候。」她那晚參加金星尾牙，穿得一身黑亮相，由於吳宗憲正在錄製《玩很大》所以無法同行，她謙虛表示：「小女子代為表達感謝。明年繼續加油。」

▲Sandy這幾天連續參加了4場尾牙。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）