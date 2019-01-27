白紀亞親弟「正臉照」曝光！　五官神複製…網看傻：信了妳沒整型

記者潘慧中／綜合報導

網路紅人白紀亞17歲曾參加《康熙來了》，暢談交往過60位男友引發爭議，後來澄清純粹是曖昧人數，怎料一波未平一波又起，常被部分網友直指有進廠維修，直到27日在社群網站曬出親爸爸、親弟弟的真面目，才間接打破整型傳聞，「信了妳沒整型！」

▲▼白紀亞曾解釋從未整過型，只是愛修圖。（圖／翻攝自Instagram／onlyone.1120）



畫面中，可以看到走在最前面的是白紀亞的爸爸，50幾歲卻常被以為才30多歲，身穿黑色大衣搭配牛仔褲，轉過頭才發現他還戴著墨鏡，打扮得很潮很時尚，走在中間的弟弟同樣一身黑，高大挺拔的身材讓不少女粉絲直呼好帥。

▲▼白紀亞在後面偷拍爸爸和弟弟。（圖／翻攝自Instagram／onlyone.1120）



另一張正面照中，可以清楚看到白紀亞弟弟的帥氣五官，無論是眼型、高挺鼻樑或嘴角弧度，姊弟倆都長得十分相似，甚至曾被誤認成情侶，她透露雖然一直都住在一起，但對弟弟的印象始終停留在小時候，看著弟弟一天天長大，她有感而發地說：「我想爸媽看自己的孩子就是這種感覺吧。」

▲白紀亞親弟弟真面貌曝光。（圖／翻攝自Instagram／onlyone.1120）



此外，白紀亞也趕上「找回無名小站」的風潮，並大方公開國中照，水汪大眼、招牌及眉瀏海沒變過，皮膚一樣白皙，粉絲看了也忍不住大讚：「從小美到大，天生麗質。」她也笑說這一切都多虧父母親的好基因。

▲白紀亞大方公開國中舊照。（圖／翻攝自Instagram／onlyone.1120）

