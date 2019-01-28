玩完密室逃脫…門口短裙妹好正！　　湊近看「是本土劇女神」

記者潘慧中／綜合報導

《金家好媳婦》去年底殺青後，女主角韓瑜開啟休假模式，不時會上社群網站報平安，「放心，我還活著，目前很滿意這種廢物生活。」除了偶爾和好姊妹出門喝下午茶，她27日開心地和昔日《金家》戰友一起玩密室逃脫，讓不少網友興奮直呼：「跪求巧遇！」

▲韓瑜27日和一群朋友出門玩密室逃脫。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）



韓瑜當天現身南京三民捷運站附近的一間工作室，紮起公主頭露出巴掌臉，身穿短版白襯衫，內搭黑色短洋裝，露出一雙雪白美腿，雙層頸鍊和白色毛球耳環都有畫龍點睛的效果，雙手插腰散發女神氣場。

▲▼韓瑜露美腿。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）



此外，合照中還能看到「金欣茹」何蓓蓓、啞保鑣「小川」許博維的身影，有志一同穿上格紋襯衫搭配牛仔褲，原來當天是有Dress Code，韓瑜笑說：「看得出來是在扮演『好學生』跟『壞學生』嗎？」包括她在內8人的打扮都走樸素學生路線，感覺得出一行人的好交情。

▲▼一行人當天的Dress Code是好學生和壞學生。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）



事實上，韓瑜和友人外出似乎通常都不偽裝，日前和何蓓蓓去喝下午茶時，她不但沒有戴帽子、墨鏡或口罩，甚至直接站在店門前拍照，態度相當大方，有網友在底下留言稱當天在微風南山巧遇她：「本人真的超美！」親民作風再度圈粉無數。

▲韓瑜（右二）前陣子喝下午茶完全沒有偽裝。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）



韓瑜臉書全文：

今天是“密室逃脫”日~

看得出來是在扮演“好學生”跟“壞學生”嗎？

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