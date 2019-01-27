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浩子：聽說要夠紅才遇得到理科太太　「本尊站旁邊」尷尬笑了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber理科太太（陳映彤）以一系列用科學分析人生的影片，在網路累積起高知名度，她26日在Instagram限時動態上傳和浩子（謝炘昊）的同框畫面，讓不少網友超期待兩人未來合作的機會。

▲理科太太（圖／翻攝自PTT）

▲理科太太最近在網路爆紅。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

照片中，可以看到理科太太放下及胸長髮，化上精緻妝容，身穿卡奇色大衣內搭黑上衣，簡約項鍊有畫龍點睛的效果，通常保持冷靜表情的她，當天意外笑開了眼，露出整齊潔白的牙齒，下方還提供「尷尬指數」的欄位供粉絲票選。

▲▼浩子：聽說要夠紅才遇得到理科太太（圖／翻攝自Instagram／plungonfamily）

▲▼浩子轉發理科太太的IG限時動態。（圖／翻攝自Instagram／plungonfamily）

▲▼浩子：聽說要夠紅才遇得到理科太太（圖／翻攝自Instagram／plungonfamily）

原來身旁站的人就是浩子，搞笑的他當天難得一身正裝入鏡，但仍不改諧星路線，不但自拍扮鬼臉，理科太太特別蹲下來幫他拍照時，他一腳翹到椅子上，一手插腰、一手扶頭，他露出嚴肅神情說：「哥不管從哪個角度拍都是帥！」並標記對方的IG帳號：「妳說是吧？！」

▲▼浩子：聽說要夠紅才遇得到理科太太（圖／翻攝自Instagram／plungonfamily）

▲理科太太特別蹲下來幫浩子拍照。（圖／翻攝自Instagram／plungonfamily）

不只這樣，浩子在貼文中開玩笑說：「聽說要夠紅的人才遇得到隔壁這位太太…。」他還在理科太太的IG限時動態中自稱是「晚科太太」，女方頓時摸不著頭緒，他才解釋是「碗粿」的台語發音，冷笑話讓對方瞬間無言以對。

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關鍵字

浩子, 阿翔, 浩角翔起, 理科太太

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