1個月被開10張罰單！　張立東：台北警察很愛躲小角落

記者潘慧中／綜合報導

張立東出道前曾在房地產、土地開發公司上班，約有50K月薪，不安於穩定上班族生活的他，毅然從台中北漂到演藝圈打拼，他近日回想起剛到台北闖蕩時，開車通勤真的繳了不少「學費」，第一個月就被開了10張罰單。

▲張立東剛到台北第一個月就收了10張罰單。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）



張立東最近在《命運好好玩》透露，台北有很多單行道、或是有限制左轉的時間，當時初到台北的他為了省計程車錢，加上不熟悉一些規則，第一個月就收到10張罰單，「因為我沒有錢裝導航，它會提醒你前方有測速照相，變成你要去記憶，可是你光在記看這個，你就過了，然後就被拍了。」

▲張立東常開車通勤。（圖／翻攝自Facebook／張立東半尷尬Fans Club）



「而且台北警察都很喜歡躲在那種小角落，他都躲在樹下，而且是沒有警車的喔！」張立東說道。主持人何篤霖開玩笑說：「你們台中警察是有很光明磊落嗎？！」他聽了則笑說，台中民眾通常在很遠的地方就能看到警察，也就不太敢違規。郭靜純笑說曾問過警察到底躲哪裡，結果對方跟她說：「我當然要躲在你們看不到我的地方啊！」

▲張立東搞笑比較台北和台中警察的差別。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）



物價方面，張立東坦言一開始也不太能適應，台中早餐吃炒麵和豬血湯就能吃很飽，頂多50元就可以解決一餐，相較之下，台北流行早午餐卻吃不飽，「我的份量沒有到兩餐啊，你沒有給我早餐加午餐，卻要我付早餐加午餐的錢。」

▲▼張立東一開始對台北物價很不習慣，為了省錢就去拿超商即期品回來吃。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）



當時為了省吃儉用，張立東會到朋友打工的超商，趁半夜淘汰即期品前去拿飯糰或吐司，來回大約要花1個多小時的車程。事實上，他參加《超級模王大道》比賽時完全零收入，幾乎花光一半積蓄，幸好比賽結束後，正好有機會在《國光幫幫忙》擔任班底，才開始恢復穩定收入。