Mei每月發5萬寵老公　4貼心舉動「做面子給阿弟」：一家之主還是你

記者潘慧中／綜合報導

Mei（邱馨葦）與Energy成員阿弟（蕭景鴻）當年奉子成婚，婚後才發現老公存款剩3塊，夫妻倆開始為了錢吵架，一度鬧到要離婚，熬過那段艱苦歲月，她透露儘管現在收入比老公多10倍，仍不忘維護對方的自尊心，「要讓他覺得說家裡還是需要你的。」4個貼心舉動被大讚真的是好老婆代表。

▲Mei和阿弟婚後一度為生活開支吵架。（圖／翻攝自Facebook／Mei 邱馨葦）



Mei最近在《名偵探女王》透露去年自己生日時，為了慶祝在一起10年，她送了一台阿弟很喜歡的重機，被對方問到原因，她感性地說：「我生日如果做什麼事情會讓我開心的話，就是讓你開心。」主持人連靜雯鼓掌叫好：「好偉大喔！」謝祖武則是開玩笑說：「好蠢喔。」

▲Mei在自己生日的時候，反過來送阿弟禮物。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



聽到阿弟想磨練演技，Mei也不斷鼓勵老公好好經營舞台劇的領域、不用罣礙家中的經濟問題，不只這樣，她每個月會固定給老公5萬塊零用錢，背後原因很貼心，「有時候他出去跟朋友（聚會），我不希望他打開（錢包）沒有錢，讓人覺得說他怎麼過得那麼唯唯諾諾。」

▲▼Mei每個月都會給阿弟5萬塊零用錢。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



此外，Mei甚至辦一張沒有限制額度的副卡給阿弟，除了希望老公出門能作東請朋友「做面子給他」，同時也可以掌握老公每個月花錢的去處。儘管如此，她仍無時無刻提醒老公，「一家之主還是你，我只是暫時幫你賺錢，我等你賺錢再回來養我。」

▲▼Mei還辦副卡給阿弟。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



Mei坦言阿弟有一度覺得自己很弱，她則認為夫妻倆不能用這種「酸」的方式溝通，比方說如果她這個月賺了20萬，是要說「我們」賺20萬，老公一開始覺得又不是「他」賺的，她卻表示自己外出工作，另一半在家顧小孩洗衣服一樣辛苦，兩人都是為了讓這個家更好，「那一半的錢就是你的。」正能量態度讓所有人都很欽佩。