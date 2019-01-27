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女神下班「坐對面吃麵」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

記者潘慧中／綜合報導

林志玲擁有「台灣第一名模」封號，儘管工作忙錄，仍不時分享生活點滴。她26日收工後到餐廳大啖美食，「工作完的享受～周末唷～放鬆一下。」親民作風讓不少網友激動狂喊：「跪求巧遇！想坐姊姊對面！」

▲▼女神下班「坐對面吃麵」！（圖／翻攝自微博／林志玲）

▲▼林志玲作風相當親民。（圖／翻攝自微博／林志玲）

▲▼女神下班「坐對面吃麵」！（圖／翻攝自微博／林志玲）

照片中，可以看到林志玲戴上豹紋圖騰的寬帽、咖色墨鏡，襯托出V字巴掌臉，身穿藍色字母上衣，斜肩剪裁露出內搭的黑背心，漂亮的肩頸線條讓人看得目不轉睛。

▲▼女神下班「坐對面吃麵」！（圖／翻攝自微博／林志玲）

▲林志玲收工大啖美食。（圖／翻攝自微博／林志玲）

格外引起討論的是，雖然林志玲在貼文中寫下「武漢美食」4個字，卻被網友吐槽桌上擺的食物其實是蘭州拉麵，左手拿的是天津麻花、右手拿的是陝西肉夾饃，似乎沒有一樣是武漢的著名美食，但粉絲認為基本上無傷大雅。

▲▼女神下班「坐對面吃麵」！（圖／翻攝自微博／林志玲）

▲眼尖粉絲發現林志玲的指甲油缺一角了。（圖／翻攝自微博／林志玲）

有趣的是，不少女網友眼尖發現，林志玲手指頭的紅色指甲油好像有點「落漆」，指甲油有點剝落，讓女粉絲開玩笑說：「原來女神指甲油也會缺塊」，但也有人認為這就是志玲姊姊親民的地方，畢竟女孩總是有懶惰忘了修整指甲的時候，這就是她最自然率性的一面。

▲▼女神下班「坐對面吃麵」！（圖／翻攝自微博／林志玲）

▲林志玲常和粉絲分享生活點滴。（圖／翻攝自微博／林志玲）

事實上，林志玲是出了名的親民，日前曾被拍到現身機場時，剛好遇到有女粉絲上前攀談，不但沒有急忙走開，反而親切地拍了拍對方的背，看起來像是在鼓勵對方的樣子，兩人一路聊進機場，可以看到她時而低頭沉思、時而雀躍得握住粉絲的手，讓人好是羨慕，對方離開前，她還笑笑地揮了揮手道別，絲毫沒有明星架子。

▲林志玲對粉絲很親切。（圖／CFP）

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