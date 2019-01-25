3年後要求婚…男星「認愛當天」炮車輾壓亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

記者田暐瑋／綜合報導

新加坡男星馮偉衷1月初前往紐西蘭參加軍事演習，未料在維修榴彈炮車時意外被壓傷胸腹，送醫4天後仍宣告不治，得年28歲。他的女友胡佳琪在IG連發86篇文，字裡行間看得出悲痛欲絕，還要人不要打擾她，讓身邊好友相當擔心她的精神狀況。

▲馮偉衷。（圖／翻攝自IG）

胡佳琪和馮偉衷同在演藝圈，兩人秘密交往4年多，一直都沒有公開戀情，馮偉衷出事當天她才在IG上傳數張兩人甜蜜合照，讓這段戀情見了光，可以說是在「認愛當天就陰陽兩隔」，讓她相當不能接受，在限時動態一連串PO了86篇祈福文，希望能喚回男友性命，無奈馮偉衷還是撒手人寰。

胡佳琪的姐姐事後也在IG發文，「謝謝你（馮偉衷）幫我和妹妹一起過生日。。謝謝你精心準備安排了一天的活動。吃完晚餐，小酌幾杯後，妹妹睡著了。。是我和你第一次談心，還聊了那麼久的時間。。。你告訴我你正在努力的賺錢。。。等到差不多三十一歲的時候，娶我妹妹。」而馮偉衷今年28歲，早就秘密籌畫3年後要向女友求婚，如今陰陽兩隔，讓人相當鼻酸。

▲馮偉衷。（圖／翻攝自IG）



新加坡國防部已宣布成立獨立調查委員會，三軍總長王賜吉中將24日帶領5位軍官召開記者會，交代目前調查結果。吳仕豪少將透露，事發的19日當天，馮偉衷跟一位軍備技術員、一位炮槍軍官去維修155毫米榴彈砲車，過程中必須將炮槍降下，但這時炮槍後端會往後延伸，死者就是這個時候被困在車後，逃脫不及，被輾壓成重傷。

▲胡佳琪緊握馮偉衷的手。（圖／翻攝自IG）