典Lu婚禮《大悶鍋》到齊　王偉忠放話要Lulu「生五個」

記者葉文正／台北報導

身為演藝圈金牌製作人，王偉忠今天受邀好像結了很久的婚，好像家裡的兒子在娶媳婦，也像嫁女兒，當時漢典打電話跟我說，他要結婚了，我嚇一跳，他很少跟我講感情事，他跟我講說新娘是Lulu，我看著天空就笑了，就應該是她，還有誰啊。」

▲陳漢典，LULU婚宴-王偉忠與妻子林慧晶。（圖／記者周宸亘攝）

王偉忠感性地說，「我還在公司外面草地上，當天的太陽，一片燦爛，這件事情證明只要努力一定會成功，證明世界上真的有天作之合，這是老天爺親吻過的婚姻，兩人宣布後我請他們吃飯，當時Lulu就像家裡的主人，想來未來家裡也是她作主。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲九孔揚言也要補辦婚宴。（圖／記者周宸亘攝）

王偉忠說，「Lulu還說要生五個，我很感謝，因為社會少子化，這樣是替台灣做好榜樣，生五個要花十幾年，要有吸引力不容易，兩人不以性感取勝，是以體力取勝，生孩子那天，我相信外面陽光也會一片燦爛。」

邰智源，郭子乾與九孔、白雲等白頭偕老，郭子乾說：「跟漢典九月份在高雄拍電影，五天都是凌晨才收工，但每周四都有模仿秀，前一天拍戲就問漢典，有沒有狐群狗黨，他也不回答我，又跟他說，你巨蟹座，應該要找天蠍座，或是金牛座，也沒跟我說他要宣布結婚，隔天中午前他才跟我說要結婚，對象是Lulu，漢典說我太神準，因為Lulu是金牛座。」