胡婉玲84歲母病逝！　生前對愛貓預言：不久也會來陪你

資深媒體人胡婉玲今（25）日深夜在臉書發文證實，其高齡84歲的母親張玉英女士，已於2026年1月21日清晨在彰化基督教醫院安詳辭世。

胡婉玲發文證實母親病逝

歷經數日處理後事與心情沉澱，胡婉玲坦言在「歷經數日身心起伏的交織與煎熬」後，此刻心緒才稍得安定。她在文中回憶，母親一生性情開朗且處世開明，對於生老病死看得相當透徹，早在一年多前就以坦然的態度面對身後事，不僅親自交代想帶走的衣物與飾品，更反覆叮嚀子女，希望在人生的最後一程「能有尊嚴地放下此身。」

回顧母親離去前的這段日子，胡婉玲透露其實冥冥之中似乎早有預兆。數月前家中陪伴多年的老貓「滷蛋」先一步離世時，母親就曾輕聲對著愛貓低語：「你先走，奶奶不久，也會來陪你。」當時聽在家人耳裡不以為意，如今胡婉玲想來認為，彷彿是母親早已預知緣分的終點。

然而當無常真正來臨時，病況發展得既急且險，胡婉玲表示母親因敗血症併發急性腎衰竭被緊急送入加護病房。儘管醫療團隊長達兩週全力搶救，身體機能仍持續衰退，看著母親受苦，胡婉玲與家人們內心雖感到束手無策，情感上卻「始終無法做出放手的抉擇。」

為了遵從母親生前低調的遺願，胡婉玲表示後事將一切從簡。她感念母親一生慈和篤實，「常以柔軟心待人」，那份善念早已深植在親友心中。因此，家人們決定靜心辦理後事，僅以簡單的家祭儀式圓滿出殯，並將母親與父親合葬於南投縣名間鄉皇穹陵，讓父母能在另一個清淨之境重逢同眠。