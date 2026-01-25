《黑澀會》女星被唸「寶寶說話要應」　當場無言：讓我放空吧

記者王靖淳／綜合報導

前黑澀會美眉黃鈺文（米奇）2023年認愛國外男友，隔年年底公開懷孕喜訊，並在去年6月平安生下兒子Jax。平時會透過社群記錄生活的她，今（25）日發文分享一段育兒點滴，並表示自己感到相當無言。

▲黃鈺文去年6月產子。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

黃鈺文帶兒出門散步被指導育兒

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃鈺文透露昨天帶兒子出門時，遇到一對經常在路上碰見的老伯伯與老太太，沒想到老伯伯突然上前攀談，並對她的育兒方式給出了一番「指導」。老伯伯語重心長地提醒她：「你家寶寶很愛說話，他說話你要應啊！」甚至還熱心地教導具體做法，表示「就算只是哇哇哇地回答他也好」，最後更搬出教育理論強調：「別錯過孩子語言的黃金時期啊～。」

面對長輩這突如其來的建議，黃鈺文坦言當下唯一的反應就是「嗯…（無言）」，內心的無奈全寫在臉上。黃鈺文表示，自己是屬於那種會觀察孩子狀態的媽媽，尤其是在早上這段時間，她發現兒子發出的聲音其實更偏向是一種「自我安撫型」的呢喃，並非在尋求對話，因此，在這種情況下，她不會打擾他，除非是眼神跟她對到，自己才會給予回應。

對於長輩願意特地走過來分享經驗、關心孩子的發展，黃鈺文表示心裡其實是領情的，甚至覺得「特別來跟我講其實也蠻感動的」，不過她也忍不住感嘆，現在育兒方式太多種，「而且清晨我真的好累啊，散步就讓我放空吧！」