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尾牙槓龜卻爽歪！10辣妹露球送上「極樂安慰獎」　老闆霸氣：幫你們改運

記者田暐瑋／綜合報導

每個人在尾牙都期待能抽到大獎，但總是幾家歡樂幾家愁。有個地方小鎮舉辦了尾牙，老闆強調今天所有員工都一定會得獎，沒得獎也會有安慰獎，不過前提是「要先把妻小支開」，後來才知道是老闆找來10位Show Girl一字排開，替沒中獎的員工「肉彈洗臉」，讓得獎的人超級羨慕。

撒基努在《麻辣天后傳》透露某次到地方小鎮主持尾牙經驗，老闆找來一台大卡車，車身一展開就是閃亮亮的舞台，並強調今天人人有獎，抽到最後還是有員工沒得獎，老闆神秘地說：「要先支開妻小。」這些沒得獎的員工一上台，後台立刻走出10位Show Girl站成一排。

▲撒基努主持尾牙經驗（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲撒基努主持尾牙經驗（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

此時，老闆霸氣喊說：「你們這些運氣太差了，老闆要讓你們改運！」下一秒這些Show Girl竟當場表演上空秀，所謂的改運就是「肉彈洗臉」，讓撒基努看傻眼，堪稱是超另類的尾牙秀。

▲撒基努主持尾牙經驗（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲撒基努主持尾牙經驗（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

茵茵也曾再另個節目分享主持某家企業尾牙的經驗，當天有好幾個現金獎，分為5萬、10萬、30萬、50萬等獎項，每個獎都是10個人起跳，前半場就已經送出了上千萬，且全部都是「現金」，整場尾牙最後加碼的最高金額來到100萬，總共抽出8個員工，讓全場嗨到最高點。

此時，茵茵低聲再問老闆還有沒有需要加碼，但因為尾牙已經進行到晚上12點多，老闆直接豪邁開口：「每個員工加碼半個月年終！」而現場在座的幾乎都是高階主管，平均月薪都已經10幾萬，老闆一句話就再噴出4000萬元，出手闊綽讓人超級羨慕。

▲撒基努主持尾牙經驗（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲撒基努主持尾牙經驗（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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