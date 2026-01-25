直擊／SJ唱完高雄3天放話了！挑戰5萬人場地　利特：前進高雄世運

記者吳睿慈／高雄報導

「韓流帝王」Super Junior近日在高雄巨蛋一連舉辦3天《Super Show 10》，25日來到最後一天，他們在唱完〈Sorry, Sorry〉之後，金希澈大喊一聲「高雄鼎王好吃」，逗笑所有人，在歌迷唱的應援歌聲下，9人再次回到舞台上，最後雖然沒有噴水秀，但利特許下承諾：「下次我們唱上高雄世運好嗎？到時候你們會來嗎？」全場沸騰不已！

SJ安可帶來抒情歌曲〈Marry U〉、〈Happiness〉神童、厲旭接連失誤，兩人自虧「失敗」，緊接著幸福列車出發，9人繞著X型的舞台四方走，一一與台下歌迷打招呼。

演唱會來到尾聲，利特原以為有噴水秀特地把相機帶上台，當最後手幅應援結束後，他開玩笑虧「有點失望」，馬上被其他成員圍剿，他則連忙笑著帶過話題。

征服臺北大巨蛋、高雄巨蛋一共6場演出，神童感性地說：「你們真的太美了，我昨天有跟銀赫聊，我們究竟為何在台灣這麼有人氣，我們還問了工作人員，他們說首先台灣人很有義氣，一旦喜歡就會一直喜歡。」感謝粉絲的支持，他也笑喊「希望大家要一直支持我們，讓我們賺錢可以一直來」。

厲旭做了三行詩，東海也安慰粉絲「這三天很辛苦，大家要不要一起抱一下，透過三天演出，隨著時間過去，我對各位的心意更濃厚 ，這份愛要我想永遠守護它，為了讓大家不要凋謝，我會一直灌溉你們。」 藝聲感性致謝「多虧大家，我們真的常覺得很幸福 ，我不久後也會有好消息再與大家相見！」

圭賢全中文致謝「這三天非常辛苦了，你們的聲音還好嗎？真的非常太辛苦了，秀秀，我不知道什麼時候回來我的家，你們的家就是我的家好不好，抱抱睡！」銀赫則用台語告白「我是你們老公」，全場熱烈尖叫。

最後，利特許下承諾「我聽說這裡有更大的體育館，我希望在高雄最大的體育館，那時候你們會來跟我們相見嗎？那就期待著那一天」，最後送上最後一首歌，而全場粉絲也送上最後一個彩帶應援，完美畫下句點。