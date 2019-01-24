閨蜜是平胸！5歲兒「天真笑問7字」電爆　強者媽媽神回…全場讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

小孩的童言童語雖然啼笑皆非，但有時真的會讓大人嚇出一身冷汗！徐小可透露某次載著5歲大兒子白開水和閨蜜出遊，沒想到兒子突然把頭伸到前座，看著閨蜜的胸部說：「你為什麼沒有ㄋㄟㄋㄟ？」當場讓徐小可傻眼，幸好她靈機一動，一句神回覆成功化解尷尬局面，讓全場來賓相當讚賞。

徐小可在節目上分享育兒經驗，某次開車載著閨蜜和大兒子白開水，兒子原本坐在後座的安全座椅上，後來偷偷解開安全帶，整顆頭擠在前座椅子間的縫隙，正當她開口想罵人時，兒子突然看著閨蜜脫口：「阿姨，你為什麼沒有ㄋㄟㄋㄟ？」讓她當場從尾椎涼到頭皮。

▲徐小可。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）



原來是徐小可的閨蜜身材太瘦，當天又穿著小可愛和無袖上衣，清楚看得出胸部並不突出，聽到兒子童言童語，徐小可故作鎮定再問一次：「你說什麼啊？」沒想到兒子看了她一眼，又看向閨蜜阿姨說：「阿姨就真的沒有ㄋㄟㄋㄟ啊。」她擔心好友生氣，靈機一動神回：「不要亂講話，媽媽當初也是沒有ㄋㄟㄋㄟ，還不是被你們吸著吸著就大了。」瞬間化解尷尬氣氛。

▲徐小可。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）



話才剛講出口，徐小可得意說：「我心裡面不知道有成千上萬的人在幫我拍手，你怎麼會想到這麼棒的理由。」其他來賓也笑到不行，專家也相當認同這種做法，直言小孩子在某個特定時期前，就算被教導什麼話能說什麼話不能說也聽不進去，這時候就必須靠大人的機智反應帶過，但也強調事後一定要跟孩子說明，有些話就算知道也不見得要說出口，好好利用機會教育。

▲徐小可。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）