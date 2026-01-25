頻被爆欠債！　64歲歌王張學友宣布「失業」吐新計畫

▲張學友在香港開唱。（圖／環球音樂提供）



張學友《張學友60+巡迴演唱會香港終章》昨晚（25日）於紅館演出，64歲的他雖然唱足20場，但狀態繼續驚人，安可更是足足唱滿12首歌，這也是本次巡演的第324場，創下紀錄興奮之餘，張學友也為即將「失業」感到心情複雜，更公開感謝太太及兩個女兒的支持，圈中好友都前來捧場，包括鍾鎮濤、范姜、曾志偉、庾澄慶、上山詩納、鄧麗欣、余安安、張家輝、劉偉強、葉童、邱淑貞、沈嘉偉、狄波拉等，場面熱鬧，不過巡演期間他不斷被網友爆料出現財務危機，甚至傳出他的老婆花光20億家產，他無奈表示只要繼續工作，無法阻止網路評論。

▲▼張學友演唱會結束，笑稱自己「失業」。（圖／環球音樂提供）



張學友笑說：「大家好嘛！今日完了我就失業，但我會好快再開工，希望大家2026年身體健康，生活愉快，每日都開心。歡迎來到60+演唱會最終章，亦是整個巡唱的324場。最後一場了，好複雜的心情，想哭又不想哭、緊張又不緊張，不知怎形容，但我不會哭的，都幾十歲了。」他坦言心情好奇怪，但明白有開始就有結束，他笑說：「結束後大家要好努力賺錢，因為我很快開下次。」台下歌迷報以歡呼聲。

張學友特別感謝台下觀眾，若沒有大家的出現，這次巡演就不可能走到兩年零七個月，這是他自己也沒想過的紀錄。他笑說：「容許我做些很久沒做的事。」語畢更做出可愛的比心手勢，笑說：「其實我懂得做，但六十幾歲不好意思做，哈哈。」

他同時也感謝太太，他說：「這段時間我見樂隊、在座的朋友多過見她，所以都要多謝她。還有我兩個女，久不久才打個電話來「怎樣呀？ok嗎？」都多謝你們啦！thank you so much。我兩個女去了讀書，很多時說英文，我的英文不是因為她們都不懂說了，多謝她們啦！thank you so much！」

張學友一向出名筋骨軟，昨晚也當場表演一字馬，技驚四座，他說：「除了繼續做這個，我還會繼續保重自己身體，繼續練歌，多謝大家給我機會，可以不斷在舞台嘗試不同的唱歌方法，當中有成功有失敗啦！令我覺得唱歌永遠是可以鑽研下去的事。我會繼續唱下去，將更好的自己在舞台跟大家見面。」

張學友也解釋了這次做60+演唱會的原因，他說：「我不相信60+是應該停下來的數字，想證明給自己知我是可以，所以好任性地舉行了這個演唱會，證明60不是一個恐怖數字。」