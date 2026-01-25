ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蹦闆低調捐助育幼院被目擊
未來一周2波冷空氣「北東濕答答」
大蛇丸罕放閃！0偽裝約會被拍
曾莞婷抽到Lulu捧花！驚慌表情全被拍　現場喊話：有緣人趕快來

記者孟育民／台北報導

藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典今（25日）在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，共同見證兩人的幸福時刻。整場婚禮有歡笑有淚水，宛如大型同樂會，稍早來到抽捧花環節，最後由「重症患症」好友曾莞婷抽到，她當場驚慌失挫，先是對於結婚話題拒絕，最後喊話：「有緣人趕快來！」收到Lulu愛的傳承，也獲得全場祝福。

▲▼曾莞婷抽到Lulu捧花。（圖／記者孟育民攝）

▲▼曾莞婷抽到Lulu捧花。（圖／記者孟育民攝）

▲▼曾莞婷抽到Lulu捧花。（圖／記者孟育民攝）

Lulu也替曾莞婷開心表示：「希望有人可以好好照顧莞婷姐。」曾莞婷則爽快回應：「那我非常需要！」逗得現場笑聲不斷。主持人黃豪平更順勢開玩笑提議，不如直接把曾莞婷的聯絡方式投放在大螢幕上，讓「有緣人」直接聯絡，為婚宴再添一波歡樂高潮。

▲▼曾莞婷抽到Lulu捧花。（圖／記者孟育民攝）

▲現場大合影。（圖／記者孟育民攝）

晚宴進行到中段時，分別換上第二套禮服的陳漢典與 LULU竟在自己的婚禮上搖身一變成「唱跳歌手」，展現多才多藝的一面，原本就擅長歌唱與舞蹈的兩人以唱跳方式驚喜入場，更接連帶來〈讓我們再一起吧〉、〈愛情有你〉兩首歌，夫妻倆充分展現「夫唱婦和」最佳典範，在兩人默契十足一搭一唱下瞬間點燃全場氣氛，也掀起婚禮現場最高潮。

關鍵字

Lulu陳漢典黃路梓茵誓詞落淚曾莞婷捧花

