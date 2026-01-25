雪碧告別12年假鼻　術後10天曬照：有點上岸的感覺

記者王靖淳／綜合報導

「情色教主」雪碧日前在社群限動PO出一系列自拍照，透露自己去上海整形，正式揮別12年的假鼻子，今（25）日她再度透過Threads發文曬出自拍，公開術後10天的最新成果。貼文及照片曝光後，再度掀起網友討論。

▲雪碧。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛雪碧）



雪碧告別12年假鼻

雪碧大方曬出特寫照並向外界喊話：「知道大家都很期待」，透露這正是她「術後10天剛拆線跟鼻板的樣子。」雖然目前鼻型尚未完全定型，雪碧不諱言地表示，現在照片中的狀態其實還在腫，並非最終的樣貌，不過她也坦言，自己感到相當安心，甚至形容這種心情就像是歷經波折後終於「有點上岸的感覺」，似乎對這次的結果感到頗為滿意。

▲雪碧曬整形成果。（圖／翻攝自Threads／sprite0719ss）

雪碧曬術後10天近照

雪碧進一步解釋，現在看到的還不是最終結果，但因為隨著傷口癒合與組織修復，鼻子在「消腫後會變細跟再降一點高度。」她更指出，鼻子的重塑「只需要時間」來慢慢雕琢，通常需要經歷「3個月、6個月、1年才成型」，並特別提醒大家「修復後的保養也是很重要，貼膠帶防止疤痕增生，還有鼻孔清潔也很重要唷。」