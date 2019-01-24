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體操女神爆搶閨蜜老公！「露骨床照私訊流出」　超仙正宮正面曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸體操女神江鈺源外型甜美，曾奪下北京奧運女團金牌，形象健康正面的她卻被踢爆介入閨蜜婚姻，私密床照和露骨對話全都流出，甚至還抹黑閨蜜，只為了迫使閨蜜主動提出離婚，在體育界投下一顆震撼彈，也讓她一夕之間成為人人喊打的小三。

微博名稱「海洋律師LAW」的網友爆料江鈺源當人小三，「體操奧運冠軍當小三，插足破壞閨密家庭，色誘洗腦海歸男，砸錢，布局設套，栽贓陷害閨密猛潑髒水只為逼其主動離婚！實錘、實錘、實錘！先上前菜，續有猛料。」更指出所謂猛料就是「各種18禁姿勢」，透露接下來會有更多床照外流。

▲江鈺源當小三。（圖／翻攝自微博）

▲江鈺源（左、右圖左）爆當小三。（圖／翻攝自微博）

據悉，江鈺源被爆介入同在體育界的閨蜜婚姻，和對方老公偷來暗去，爆料者第一波先曝光兩人的私訊，包括「等著我去強○你」、「○嘴裏」等極為露骨的對話，還附上一名裸著上身的女子背面照，背上還有一排刺青，爆料者指出，江鈺源還要男方不要提離婚，否則自己就會被懷疑，用計陷害逼閨蜜主動離婚。

▲江鈺源當小三。（圖／翻攝自微博）

▲江鈺源私訊閨蜜老公。（圖／翻攝自微博）

▲江鈺源當小三。（圖／翻攝自微博）

▲江鈺源私訊閨蜜老公。（圖／翻攝自微博）

有網友從爆料者的微博上找到蛛絲馬跡，發現這則爆料文被一名唐姓女教練轉發，並寫下：「小三，為了自己一時之快不惜拆散一個家庭。」而唐女2016年曾和江鈺源拍過合照，被猜測她就是受害者，但雙方皆未出面說明。

▲江鈺源當小三。（圖／翻攝自微博）

▲江鈺源（右）和正宮（左）。（圖／翻攝自微博）

▲江鈺源當小三。（圖／翻攝自微博）

▲疑似是江鈺源床照。（圖／翻攝自微博）

▲江鈺源當小三。（圖／翻攝自微博）

▲爆料文。（圖／翻攝自微博）

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