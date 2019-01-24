尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出　全場傻眼：她男友綠爆

記者田暐瑋／綜合報導

尾牙季來臨，雖然抽到大獎讓人爽翻天，但也有不少人喝到爛醉把自己毀了！Eason在出道前曾在一間飯店工作，某次尾牙因為負責播放幻燈片的男同事喝醉了，其他人一急只好自己找檔案，沒想到一播出來，竟然是該同事和女主管的一連串鹹濕照，意外揭發兩人的不倫戀，讓全場員工當場傻眼。

Eason透露之前在某飯店工作時，是公司福委會的一員，負責籌辦尾牙的所有大小事務，原定在尾牙結束前要播放一支感謝福委會辛勞的影片，但因為負責影片的男同事已經喝掛，問話都沒辦法好好回答，礙於流程上立刻就得播放影片，他和其他人只好打開男同事的電腦著急找檔案。

▲Eason尾牙播錯檔案。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



終於，Eason看到一個以公司名稱為名的資料夾，以為找到檔案，興奮地想也沒想就直接按播放，誰知播出來的竟然是喝醉的男同事和公司女主管卿卿我我的照片，還有一起泡鴛鴦浴等等的私密照，且背景都是在自家飯店各個等級的房間裡，藉著工作之便偷情。

Eason解釋，女主管其實是有男朋友的人，而且眾所皆知，陰錯陽差意外曝光了女主管和男員工偷情，女主管看到後，立刻衝到電腦前要關掉，他則是趕快拔掉電線插頭，但所有員工全都已經看傻眼。

▲Eason尾牙播錯檔案。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

何嘉文也曾在另一個節目上透露，某次主持尾牙一名40多歲的男員工抽中最大獎，但對方已經喝得醉醺醺，上台時都快站不穩，因為是最大獎，被要求發表感言，沒想到對方一開口就叫了另名女員工的名字：「你知道我很喜歡你嗎～」讓何嘉文以為接下來要上演一段浪漫的告白橋段。

男員工走到心儀女員工的座位旁，一屁股就坐在女員工大腿上，抱著女生說：「我真的超喜歡你的～」此時何嘉文才知道，女員工的老公就坐在旁邊，意外得知老婆和男員工的婚外情，同桌其他同事趕緊把兩人拉開，意外爆出婚外情。