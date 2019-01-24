ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出　全場傻眼：她男友綠爆

記者田暐瑋／綜合報導

尾牙季來臨，雖然抽到大獎讓人爽翻天，但也有不少人喝到爛醉把自己毀了！Eason在出道前曾在一間飯店工作，某次尾牙因為負責播放幻燈片的男同事喝醉了，其他人一急只好自己找檔案，沒想到一播出來，竟然是該同事和女主管的一連串鹹濕照，意外揭發兩人的不倫戀，讓全場員工當場傻眼。

Eason透露之前在某飯店工作時，是公司福委會的一員，負責籌辦尾牙的所有大小事務，原定在尾牙結束前要播放一支感謝福委會辛勞的影片，但因為負責影片的男同事已經喝掛，問話都沒辦法好好回答，礙於流程上立刻就得播放影片，他和其他人只好打開男同事的電腦著急找檔案。

▲Eason尾牙播錯檔案。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲Eason尾牙播錯檔案。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

終於，Eason看到一個以公司名稱為名的資料夾，以為找到檔案，興奮地想也沒想就直接按播放，誰知播出來的竟然是喝醉的男同事和公司女主管卿卿我我的照片，還有一起泡鴛鴦浴等等的私密照，且背景都是在自家飯店各個等級的房間裡，藉著工作之便偷情。

Eason解釋，女主管其實是有男朋友的人，而且眾所皆知，陰錯陽差意外曝光了女主管和男員工偷情，女主管看到後，立刻衝到電腦前要關掉，他則是趕快拔掉電線插頭，但所有員工全都已經看傻眼。

▲Eason尾牙播錯檔案。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲Eason尾牙播錯檔案。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

何嘉文也曾在另一個節目上透露，某次主持尾牙一名40多歲的男員工抽中最大獎，但對方已經喝得醉醺醺，上台時都快站不穩，因為是最大獎，被要求發表感言，沒想到對方一開口就叫了另名女員工的名字：「你知道我很喜歡你嗎～」讓何嘉文以為接下來要上演一段浪漫的告白橋段。

男員工走到心儀女員工的座位旁，一屁股就坐在女員工大腿上，抱著女生說：「我真的超喜歡你的～」此時何嘉文才知道，女員工的老公就坐在旁邊，意外得知老婆和男員工的婚外情，同桌其他同事趕緊把兩人拉開，意外爆出婚外情。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

推薦閱讀

理科太太臉腫腫！「20萬影片論點」被狠K　2專家傻眼開譙：沒常識

吳尊16歲愛上初戀的她23年！　霸氣深吻愛妻「承諾補辦婚禮」：分秒離不開她

李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙

他24hr「堅挺站立」高舉神槍！　醫一看X光傻眼「裡面塞滿超噁物體」

「包3600是在羞辱人！」　劉福助氣罵澎恰恰：包這樣說得過去？

孫安佐「YouTuber新朋友是他」！同框照曝光　網傻眼阻止：母湯喔

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

女乘客坐最後一排「只露出頭上下晃」！　空姐巡邏走近一看傻眼

醜妹10年後神進化！「白嫩渾圓照」曝光　晃暈1.2萬人…同學崩潰：後悔沒追她

理科太太「化妝品千金」豪門家世曝光！膨風內幕起底　鄉民戰爆：白手起家？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉

周揚青紅唇自拍…網滑過錯愕「以為是小豬」　羅志祥也驚：放我照片？

曾之喬：聽說大家都在罵理科太太　本人在旁邊「尷尬笑了」

吳謹言《皓鑭傳》挨批演技爛　佘詩曼點出「關鍵原因」

白癡公主「封奶7年真相」　邪惡視角A罩杯升級..網激推：超兇！

他尾牙喝醉自爆婚外情！「鹹濕情話全抖出」　全場空氣凝結：她老公坐旁邊

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

Selina哭了！一聽「還相信愛情嗎？」猛灌酒　任爸自責：我害了妳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

尾牙, eason

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出　全場傻眼：她男友綠爆
  2. 劉以豪怒了：那是我家！　「住家被公開」飆34字護家人
  3. 讓梅根王妃走紅的影集　《無照律師》宣布完結篇！
  4. Sandy「空氣瀏海」新髮型太仙！　甜笑秒變超正女大生
  5. 白癡公主「封奶7年真相」　邪惡視角A罩杯升級..網激推：超兇！
  6. 瘋電影／真寵　賢明女王安妮的後宮故事
  7. 蕭敬騰一個眼神秒get到！《聲林》功臣阿火「月入2萬10年」熬出頭
  8. 差20年布魯斯威利光頭依舊毛全白　兒子「只有身高長高」
  9. 獨家／八三夭5人唱酬分6份！滾石合約到期下步「有共識」
  10. 貝克漢婚變傳20年　維多利亞首揭「被離婚」心聲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366