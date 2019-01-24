獨家直擊／KKBOX小巨蛋進度公開！蕭秉治、黃子佼彩排中

記者關韶文／台北報導

第14屆KKBOX風雲榜頒獎典禮將在26日登場，畢書盡、黃子佼、蕭秉治、謝和弦等人也在24、25日陸續來到台北小巨蛋為表演彩排，過去總是擔任主持人的黃子佼，這次卸下主持人身份受邀開唱，24日下午現身小巨蛋，選唱《渴望》。

▲▼黃子佼現身小巨蛋彩排。（圖／記者季相儒攝）

黃子佼第一次以個人歌手身份站上小巨蛋，26日同時也是發片滿月，也是宣傳期的最後一個通告，「像我去年穿了一套KKBOX衣服，我自己認為今年也不找到出路了，沒想到身份就轉換，我想這就是天意的安排。」此外，黃子佼也透露，這次由LULU擔任頒獎典禮主持人，兩人前幾天也有相約開會。

前陣子孟耿如以歌手身份站上小巨蛋參加《紅白》錄影，黃子佼大讚女友表現相當平穩，「她表現出乎我預料的好，因為太漂亮的女生容易被歸類在花瓶。」被問到有沒有向女友討教，黃子佼則說，「她現在在福岡玩耍，我在這邊水深火熱，我也不會想破壞她的心情，她都傳一些羊的照片給我而已！」

▲▼蕭秉治為KKBOX風雲榜彩排。（圖／記者季相儒攝）

除了黃子佼之外，蕭秉治（廷廷）24日也來到小巨蛋彩排，首度以個人身份來到KKBOX風雲榜頒獎典禮，他選唱了《我好想好想你》、《射手》，他坦言期待大過緊張，「第一次用自己的身份表演，希望可以給大家過年快樂感覺。」此外，蕭秉治也拿下「ETtoday星光雲、KKBOX創作歌手獎」，蕭秉治表示相當開心，「因為創作很表演都是自己喜歡的事情。」