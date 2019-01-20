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青峰翻唱《深夜3》主題曲！　被日本團隊讚「華麗而特別」

記者關韶文／台北報導

吳青峰勇敢跨出舒適圈，不但參戰《歌手2019》獲得佳績，近來更翻唱了日劇《深夜食堂3》的主題曲《ヤキモチ》，他表示：「其實壓力很大啊，要去翻唱一首，已經有了兩個很棒的版本的歌，但是很喜歡這首歌的意境，無論是日文版或中文版。」

《起風了》原唱及作曲者為日本歌手高橋優，早前在音樂平台創下了上億播放量及50萬正評論的好成績，更因不少人翻唱而受到歡迎。而都市情感勵志大劇《加油，你是最棒的》獲日本團隊正式授權，並邀請吳青峰參與重製全新版本《起風了》做為主題曲。吳青峰的新歌《起風了》已在各大數位平台上線，他的詮釋更讓日本團隊聽了大讚「華麗而特別」。

▲▼吳青峰。（智慧大狗提供）

▲▼吳青峰推出翻唱單曲。（智慧大狗提供）

▲▼吳青峰。（智慧大狗提供）

自2018年重新出發的吳青峰被喻為年度「最強新人」，他跳出舒適圈，包括在《明日之子》當導師，參加《蒙面唱將猜猜猜》的貓咪形象圈粉無數，最近更在《歌手2019》大放異彩，連兩期節目的精彩演繹都拿下第二名的好成績。

對於參加《歌手2019》，青峰說: 「去年以前都是在自己的舒適圈裡做音樂，活在自己的世界裡很舒適，但也可能少了點理解世界的機會。」他在首集節目選唱了自己的創作《燕窩》，更是本屆節目串場人，精采表現登上熱搜，而在最新的第二集演唱了陳奕迅的《我們》，深情演出感動無數觀眾 。

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