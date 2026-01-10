野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！合體2天后⋯網：沒想到是這組合

記者潘慧中／綜合報導

蔡依林剛結束在台北大巨蛋舉辦的演唱會，最近便把握空檔和兩位圈內好友外出聚會，照片在9日被曝光後，讓不少粉絲又驚又喜地留言：「沒想到會是這種組合！」

▲許哲珮、蔡依林和江美琪難得合體吃早午餐。（圖／翻攝自Instagram／peggyhsumusic）



照片中，可以看到蔡依林戴著灰藍色棒球帽，穿上米色羽絨外套，對著鏡頭比YA露出淺淺微笑。許哲珮將一頭鮮豔的橘紅色長髮編成辮子，頭戴淺褐色棒球帽，展現出強烈的個人風格。江美琪則是穿著灰上衣，雙手捧臉露出甜美笑容。

三個人圍坐在木質餐桌前享用美食，享受難得的愜意時光，讓許哲珮完全藏不住喜悅：「大聊特聊！超級開心！能量補滿！最愛我身邊溫暖有才的女孩女孩！」

事實上，三個人的情誼最早可回溯至出道初期。蔡依林與江美琪仍是學生時，便一同參加MTV歌唱比賽《新聲卡位戰》嶄露頭角，隨後雖然加入不同唱片公司，發展出迥異的音樂風格，但私下始終維持聯繫。

▲蔡依林和江美琪認識多年。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林）



此外，蔡依林與許哲珮在音樂創作上也有著深厚淵源。兩人多次合作，如蔡依林2012年發行的《Muse》專輯中，〈詩人漫步〉便是由許哲珮作曲，〈Dr. Jolin〉亦出自其手筆，這份交情一路延續至今。

▲許哲珮和蔡依林私交甚篤。（圖／翻攝自Facebook／許哲珮）