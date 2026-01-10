「台版Jennie」孫淑媚素顏慶生！　45歲凍齡膚況曝光

記者王靖淳／綜合報導

金曲歌后孫淑媚因酷似南韓天團BLACKPINK的成員Jennie，因此被不少網友封為「台版Jennie」，昨（9）日迎來45歲生日的她，透過社群曬出一張素顏慶生照，凍齡膚況曝光後，再度掀起網友熱烈討論。

▲孫淑媚PO素顏慶生照。（圖／翻攝自Instagram／shumaysun）

透過孫淑媚分享的照片可見到，她身穿一件藍白細條紋的襯衫，內搭黑色上衣，臉上戴著一副細金屬圓框眼鏡，將頭髮隨意紮起，展現出休閒的居家感。孫淑媚將雙眼閉起，嘴角帶著淺淺微笑，並將頭微微靠向一旁，看起來正沉浸在許願的氛圍裡。她的前方擺放著一個白色的盤子，裡面裝著一個蛋糕，中間插著一支蠟燭，充滿慶生儀式感。

▲孫淑媚凍齡外貌掀起不小討論。（圖／翻攝自Instagram／shumaysun）

孫淑媚在文中開心地寫下：「來吧！生日快樂」，邀請粉絲一同感受這份美好的時刻，而她那透亮的素顏膚況，更是讓網友驚呼不敢相信這是45歲的真實狀態。她更在貼文最後幽默地透過標籤自爆：「#熬不到12:00提早發出」，並附上「睡覺」與「月亮」的表情符號，坦承因體力不支，所以只好選擇提早發文後就去睡覺。貼文及照片後，喜獲一票網友留言祝福。