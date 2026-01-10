愛愛完「不認郭書瑤是女友」！最渣1關鍵逼哭她：為什麼要跟別人講

記者潘慧中／綜合報導

郭書瑤（瑤瑤）日前上《11點熱吵店》坦言，曾與一名約會對象發生過親密行為，但對方似乎沒有認定她是女友。更讓她氣憤的是，男方事後竟私下向她的閨蜜數落她的缺點，讓她一度大哭。

▲▼郭書瑤和某任約會對象對於感情關係的定義有落差。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）



郭書瑤上節目提及感情經歷侃侃而談，面對阿Ken詢問是否有和某任約會對象有過親密行為，她大方承認「當然有」，但對於是否算是在一起，雙方卻沒有共識，「我覺得在一起，可能人家覺得沒有，約會後他就突然消失了。」

▲▼郭書瑤坦承和某任約會對象發生完親密關係後，對方就消失了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）



真正點燃郭書瑤怒火的關鍵，是對方分手後不老實的態度。她提到男方消失前只說了一句「我覺得我們不適合」，原本她打算就此作罷，沒想到一個月後竟得知男方私下找她的閨蜜告狀。男方在瑤瑤面前稱讚「妳真的很好」，轉頭卻跟閨蜜說她不好，這種說一套做一套的行徑讓她直呼：「你是跟我在談戀愛不是嗎？你為什麼要去跟別人講這個？」

▲該約會對象覺得和郭書瑤不合適。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）



為了找對方吵架討公道，當時正在國外遊學的郭書瑤，利用每節下課僅有的5分鐘空檔狂打電話。她回憶道，當時一天大約有10堂課，下課時間大約5分鐘，「每一節下課打一通」，連續打了一個禮拜。最令她驚訝的是，對方竟然沒有封鎖她，任由電話一直響卻不接聽。

▲▼該約會對象一度惹火郭書瑤。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）



這段糾結的關係最終讓郭書瑤傷透了心，她透露當時與閨蜜去泰國旅遊，還忍不住在飛機上大哭，而且最後還是沒能與對方吵架，男方也徹底消失在她的生活圈。

▲郭書瑤後來還忍不住在飛機上大哭。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店 ）