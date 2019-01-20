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八三夭尾牙交換爛禮物！　「有豬的」讓人哭笑不得

記者關韶文／台北報導

《KKBOX 未來風雲之星》19日舉辦成果發表會，由人氣樂團八三夭擔任「未來風雲之星」活動大使，他們現場飆唱《致青春》、《搖勒搖勒》等歌曲為後輩音樂人加油，八三夭以前輩之姿鼓勵六組新星，「希望大家不論過多久都用力做自己」。

八三夭近來可說是工作滿檔，在尾牙季趕場各地演出、也開始錄製新歌、還要密集備戰高雄巨蛋演唱會，在成果發表會上他們不忘催票：「高雄巨蛋演唱會20日就要在官網「夭怪村」搶先首賣，27日則會全面啟售，希望大家多多支持！」

▲▼八三夭。（圖／KKBOX提供）

▲▼八三夭出席《KKBOX 未來風雲之星》。（圖／KKBOX提供）

▲▼八三夭。（圖／KKBOX提供）

最重要的是，本週六26日更會搶先站上今年第14屆KKBOX風雲榜舞台！八三夭也邀約粉絲「KKBOX風雲榜」見，預告會是「一事無成的偉大」台北場演出的濃縮精華，保證精彩。

而農曆新春豬年將至，八三夭依舊熱唱陪伴粉絲、企業員工歡度尾牙時刻，他們這回在錄音室玩起「豬」為主題交換禮物，大家再次發揮爛梗王精神：房租契約書、金曲遺珠專輯+珍珠奶茶、租來的DVD（抽到的人要還）、朱元璋照片、曼陀珠、甚至是碧麗珠清潔用品、蜘蛛人封底雜誌，各種白爛禮物惹得全場是哭笑不得，他們笑說這是「無聊的我們，能有這樣傳統的活動，增添生活樂趣並帶給你歡樂，好像真的很不錯」；至於過年休假計畫，團員們各自會回到老家與家人團聚，霸天回花蓮、小橘回屏東、阿電回台南，年後大夥再一起開工繼續拚！ 

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