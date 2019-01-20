蔡依林：我是亞洲流行光明燈！　「4年一次」跟閏年一樣久

記者關韶文／台北報導

亞洲流行天后Jolin蔡依林新專輯《UGLY BEAUTY》去年底發片後佳評如潮，成功引起各界好評討論及話題題延燒，20日現身Legacy舉辦「簽名握手沒有擁抱會」，不少粉絲為了拿到號碼牌漏夜排隊，蔡依林笑說，「所以我是就是他們的光明燈？」

▲▼蔡依林舉辦簽名握手沒有擁抱會。（圖／記者張一中攝）

蔡依林過去在TICC舉辦活動時沒坐滿，讓她唱片公司重新討論唱地，這次預估將近千人，於是選定在Legacy舉辦，「我們的數量是預估的，因為不知道幾年變化後，不知道粉絲變多還是變少，之前都是風吹雨打，想要大家在一個舒服的場合。」

▲▼蔡依林在活動上密謀幫蔡媽媽。（圖／記者張一中攝）

蔡依林自認歌迷年齡層已經是不會漏夜搶票，「我知道我最小的粉絲是3歲，年紀有點落差，應該也不會來搶票，也不知道大家熱情的程度。」聽到歌迷夜排相當訝異，媒體形容許多年邁人士也是漏夜排隊搶光明燈，蔡依林笑說，「所以我是就是他們的光明燈？亞洲流行光明燈。」不過由於活動四年才一次，簡直比光明燈還難等。

蔡依林在台上宣布，今年將舉辦演唱會，「我真的希望可以，因為我想把整張專輯完整的視覺效果放在台上，有一個音樂的盛宴，想要把一些歌曲準備好。」被記者問到，想要心裡醞釀多久，蔡依林笑說，「過完年再說好了！」