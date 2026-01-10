直擊／Energy開唱強碰金唱片「大跳吳麗萍神曲」：不要以為我們不會

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy走過團員書偉、坤達閃兵風波，今（10日）照原定計畫登上台北小巨蛋開唱，現場1萬人滿座為他們應援，不過他們今撞場台北大巨蛋的金唱片頒獎典禮，牛奶和Toro都表示很感謝大家選擇來小巨蛋，接著牛奶還現場表演當紅男團CORTIS的〈GO!〉，Toro自豪：「我們也是有跟上時代，不要以為我們不會跳〈GO〉，他們不見得會16蹲。」其他團員嚇喊：「這個你敢講，我不敢喔！」

▲Energy今晚開唱。（圖／相信音樂提供）

Energy「ALL IN 全面進擊」台北場演唱會今起連續兩天在台北小巨蛋舉下，開場他們身穿「超能騎士」勁裝帥氣登場，帶領全場觀眾一同飛梭穿越至7012年，開場一連帶來〈Here I Am〉、〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈天生反骨〉等超殺舞曲，瞬間引爆全場氣氛，讓現場陷入沸騰，舞台中央5公尺高的銀色戰馬隨著〈馬上去〉震撼現身，不僅象徵Energy與歌迷「馬上去」全力前進，也呼應今年馬年的意象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

驚喜還沒結束，Energy接著又踏上5公尺高的環繞移動舞台，與二、三樓歌迷近距離對視比愛心，舞台更橫空飛越搖滾區上空，透明地板設計讓歌迷能360度一覽無遺地欣賞Energy的帥氣姿態，五人接連獻唱〈多愛我一天〉、〈愛失控〉等抒情歌曲。

▲Energy登上5公尺高的環繞移動舞台。（圖／相信音樂提供）

Energy家人全員到齊，書偉老婆謝京穎更挺著雙胞胎孕肚前來為老公打氣，唱到〈眼淚的味道〉時，他一眼見到坐在第一排的老婆，更走到老婆面前，深情握住她的手並在老婆手上獻吻，最後歌迷更齊舉星型氣球「永遠不說再見」應援，滿場星光讓Energy在台上感動不已。

牛奶激動高喊：「大家好，我們回來了，我們是Energy！」接著感謝大家不是去大巨蛋，而是選擇來小巨蛋陪著他們，牛奶說：「代表我們才是你們的青春，我們才是你們的小鮮肉對不對。」書偉則幽默說，今年來演唱會的人都會很有福氣，「剛剛你們看到天橋（舞台）經過，搖滾區的朋友很像鑽轎腳。」坤達則補陪歌迷倒數迎接新年，阿弟之前被虧是小巨蛋房東，他感性喊：「很開心在2026年還可以跟大家再一起，謝謝大家，還是繼續支持我們，很開心，我愛你們！」明日場次還有零星票券可購買，詳洽拓元及現場購票。