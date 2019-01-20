董事長樂團合唱「日本妖之鬼狐」　重編《眾神護台灣》！

▲董事長樂團與妖之鬼狐合作。（圖／獨一無二娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

金曲樂團「董事長樂團」唱遍全世界超過50個城市，2019年邁入出道第21年，20日宣布將與日本樂團「妖之鬼狐」合作，將經典歌曲《眾神護台灣》重新編曲為金屬版。

促成董事長樂團與妖之鬼狐合作的大媒人就是台客電力公司，當初引薦雙方經紀公司PINPOINT與獨一無二娛樂合作，一拍即合。台客電力公司表示，「因為董事長樂團的搖滾樂充滿臺灣傳統文化特色，而妖之鬼狐則是帶有日本和風的J-POP搖滾樂，加上眾神與妖鬼元素，台日文化透過音樂交流，顯得十分有趣又和諧。」

記者會上董事長樂團與妖之鬼狐互贈專輯CD與台灣小米酒、日本清酒，象徵雙方友好交流。雙方媒人「台客電力公司」也送上象徵「旗開得勝」的錦旗。董事長樂團主唱吉董表示，從沒想過會在日本發行單曲，特別是《眾神護台灣》帶有濃濃台灣味，以台日雙語合唱版本在日本發行，別具意義。

吉董也特別推薦介紹妖之鬼狐給台灣媒體，概念系樂團「妖之鬼狐」團員們來自不同領域，以酒吞童子BAKU與九尾狐TaNa為主要成員，兩位成員大有來頭，主唱BAKU曾是花少年バディーズ樂團主唱，單曲《乙女桜》曾獲日本Oricon公信榜獨立音樂榜第1名，創紀錄在舉辦東京長達5小時演唱會，發售不到5分鐘門票銷售一空。