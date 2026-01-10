27歲寫真偶像才引退10天驚傳病逝！　罹罕見癌症「半年前已無法露面」

記者田暐瑋／綜合報導

日本寫真偶像藤乃葵（藤乃あおい）被譽為「加賀百萬石巨乳」、「北陸炸藥美體」，去年12月31日正式宣布引退，9日卻傳出病逝消息，得年27歲，她的母親宣布噩耗，表示藤乃葵在生前一直與病魔抗爭，最終於1月5日離世。

去年底剛宣布引退 病情嚴重難以露面

藤乃葵在去年12月31日正式宣布引退，當時在信中提到，因健康狀況不佳，無法再假裝自己一切安好，自去年7月回到家鄉後，身體狀況每況愈下，並表示「隨時會發生什麼都不奇怪」，原本希望能開IG直播向粉絲告別，但身體狀況不允許，最終只能以書信形式道別，這讓她感到非常不甘心。

藤乃葵在生前仍努力工作，6月拍攝了DVD及雜誌，留下了珍貴的回憶，曾表示希望大家在回憶起她時，能夠想到那個「漂亮又有活力的我」，媽媽悲痛在推特上證實女兒過世噩耗，「藤乃葵在與病魔抗爭的生活中，於1月5日安詳離世。真的非常感謝各位的關照。謝謝大家。」

藤乃葵罹罕見癌症 抗病2年仍撒手人寰

回顧藤乃葵的演藝生涯，自2020年出道以來，憑藉火辣的身材與樂觀的性格迅速累積人氣，然而2023年被診斷出罹患罕見的咽旁間隙腫瘤，不得不暫停工作，雖然在2024年一度復出，但病情卻不容樂觀，最終在2025年底宣布引退。

